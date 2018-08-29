飯菜不混合 掌握比例保健康

2018年08月29日 16:13 中時 林周義

多數人吃飯時習慣使用「碗公」，把各種食物裝在一起吃，但這樣的飲食習慣很可能一不小心就攝取過多油、糖、鹽與熱量。林口長庚醫院胃腸肝膽科趙舜卿醫師表示，湯汁和飯一起吃下口，孩子可能養成「吃軟不吃硬」的習慣。不僅影響牙口發展，也增加肥胖風險。

飯菜混著吃，讓食物變得濕軟。趙舜卿醫師表示，飯菜混合會縮短咀嚼的時間，孩子養成習慣，就會「吃軟不吃硬」，咀嚼更少、吃得更快。趙舜卿表示，吃飯吃得快，食物未仔細咀嚼就進入胃部，恐致胃酸變多。然而咀嚼的過程能刺激唾液分泌，達到幫助消化、預防腸胃病的效果。另外也有助刺激腦細胞，提升孩子學習力，並達到按摩、清潔牙齒效果。

另外，飯菜裡含有的濃湯、油脂，會引發胃食道逆流，提高肥胖風險。董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，把菜淋在飯上，會增加10g油脂、8至9克糖分及1000毫克納的攝取。因此，她建議減少攝取滷肉飯、炒飯、焗飯、義大利麵等典型菜飯混合的料理。

董事基金會與國健署、教育部共同呼籲，使用可分隔式的餐盤，以瞭解吃下的食物種類及份量比例。國健署副署長游麗惠也建議民眾，掌握「我的餐盤」六口訣：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

(中時 )