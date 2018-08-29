基隆》基隆綠營3新秀拚席次 長腿御姐好「靚」眼

代表民進黨投入基隆市信義區議員選舉的前網球國手「漂亮寶貝」陳宜，穿著養眼的網球短裙裝，露出修長美腿，成為今日矚目的「嬌」點。（張穎齊攝）

友善列印
中時
基隆市長林右昌29日下午陪同3名新秀議員參選人張顥瀚、張秉鈞、陳宜前往選委會登記，3人拿出各種運動器材，期望將基隆打造成「運動城市」。（張穎齊攝）
投入基隆市中山區議員選舉的張秉鈞（右一），在擔任現任議員兼民進黨基隆市黨部主委的父親張錦煌（左二），與其他家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）
投入基隆市中正區議員選舉的張顥瀚（左一），在家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）
投入基隆市信義區議員選舉的陳宜（右），在家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）

基隆市議員選戰開打，民進黨打出型男美女牌，市長林右昌29日下午陪同3名新秀議員參選人張顥瀚、張秉鈞、陳宜前往選委會登記，3人拿出各種運動器材，期望將基隆打造成「運動城市」，其中前網球國手「漂亮寶貝」陳宜，穿著養眼的網球短裙裝，露出修長美腿，成為今日矚目的「嬌」點。

今年31歲的陳宜，擁有173公分的高挑身材，曾在雙打比賽排名高居世界第116名，2013年退役後擔任銀行員，2014年以無黨籍參選信義區議員，雖然落選，但她仍不氣餒，今年獲得民進黨提名，捲土重來。

年僅28歲的張顥瀚，二信高中、台北大學財經法律系畢業，曾擔任林右昌秘書、立委劉櫂豪辦公室國會助理，是林右昌的「嫡系子弟兵」，以新人之姿出征中正區議員的選舉。

張秉鈞現年37歲，是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擁有輔仁大學博士的學歷，擔任父親的特助多年，2016年在民進黨中央黨部任職社會運動部專員，今年也將接下父親衣缽，力拼中山區的議員席次。

「運動基隆、基隆好Young！」林右昌表示，基隆未來的進步需要寄託在年輕人身上，如今越來越多青年選擇投入公共事務，代表基隆很有希望，這3位新人都有共同特點，就是年輕、積極、有熱情，其中顥瀚的專長在法律、陳宜在體育教育文化、秉鈞則在社會政策議題。

張錦煌表示，民進黨基隆市黨部總共提名15人，其中9位是新人、年輕人7位，這是民進黨未來年輕的展現，很看好他們當選，就如同林右昌及立委蔡適應都很年輕，資深的民代來帶領新人會是個好現象。

(中時 )

台中》球評許維智、林學冠強棒出… 台南》陳子敬退選 其他候選人大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。