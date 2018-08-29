基隆》基隆綠營3新秀拚席次 長腿御姐好「靚」眼

2018年08月29日 16:21 中時 張穎齊

基隆市長林右昌29日下午陪同3名新秀議員參選人張顥瀚、張秉鈞、陳宜前往選委會登記，3人拿出各種運動器材，期望將基隆打造成「運動城市」。（張穎齊攝）

投入基隆市中山區議員選舉的張秉鈞（右一），在擔任現任議員兼民進黨基隆市黨部主委的父親張錦煌（左二），與其他家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）

投入基隆市中正區議員選舉的張顥瀚（左一），在家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）

投入基隆市信義區議員選舉的陳宜（右），在家人陪同下登記參選。（張穎齊攝）

基隆市議員選戰開打，民進黨打出型男美女牌，市長林右昌29日下午陪同3名新秀議員參選人張顥瀚、張秉鈞、陳宜前往選委會登記，3人拿出各種運動器材，期望將基隆打造成「運動城市」，其中前網球國手「漂亮寶貝」陳宜，穿著養眼的網球短裙裝，露出修長美腿，成為今日矚目的「嬌」點。

今年31歲的陳宜，擁有173公分的高挑身材，曾在雙打比賽排名高居世界第116名，2013年退役後擔任銀行員，2014年以無黨籍參選信義區議員，雖然落選，但她仍不氣餒，今年獲得民進黨提名，捲土重來。

年僅28歲的張顥瀚，二信高中、台北大學財經法律系畢業，曾擔任林右昌秘書、立委劉櫂豪辦公室國會助理，是林右昌的「嫡系子弟兵」，以新人之姿出征中正區議員的選舉。

張秉鈞現年37歲，是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擁有輔仁大學博士的學歷，擔任父親的特助多年，2016年在民進黨中央黨部任職社會運動部專員，今年也將接下父親衣缽，力拼中山區的議員席次。

「運動基隆、基隆好Young！」林右昌表示，基隆未來的進步需要寄託在年輕人身上，如今越來越多青年選擇投入公共事務，代表基隆很有希望，這3位新人都有共同特點，就是年輕、積極、有熱情，其中顥瀚的專長在法律、陳宜在體育教育文化、秉鈞則在社會政策議題。

張錦煌表示，民進黨基隆市黨部總共提名15人，其中9位是新人、年輕人7位，這是民進黨未來年輕的展現，很看好他們當選，就如同林右昌及立委蔡適應都很年輕，資深的民代來帶領新人會是個好現象。

(中時 )