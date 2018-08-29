台南》陳子敬退選 其他候選人大表惋惜！

2018年08月29日 16:30 中時 洪榮志

前台南市警局長陳子敬29日宣布退出下屆台南市長選舉，其他6位市長選將多數都感到可惜及敬佩，也願意採納他提出的好政見。國民黨參選人高思博更強調，將團結一切渴望改變的力量爭取勝選，不負陳的努力；但民進黨參選人黃偉哲則表示，對選情的影響仍待評估。

高思博回應說，他已致電陳子敬，對於對方的品格與對台南的熱忱，以及其團隊過去1年多來的服務精神，表達最大敬佩；特別是陳子敬及其團隊對於台南的治安問題、警消人員相關制度的主張，都是很有見地的政策，一定會找時間當面向陳局長請益。

高思博也感謝陳子敬為了台南鄉親渴望改變的殷殷期盼，忍痛決定退出年底市長選舉，他表示，一定會努力團結一切渴望改變的力量，爭取年底市長的勝選，終結民進黨在台南20多年的統治，不負陳過去這段時間的努力。

黃偉哲認為，不論是參選或推選，都尊重對方意見，只是當初陳子敬信誓旦旦參選到底，如今卻退選，背後有何轉折，相信社會大眾都很關注。尤其，高思博與林義豐的民調接近，國民黨會用盡所有力量整合，但陳的退選是否對選情有所衝擊？仍待評估。

不過，黃偉哲也強調，他會採納陳子敬提出的好政見，也相當認同陳替警消爭取津貼，未來也會繼續爭取。

蘇煥智指出，陳子敬以無黨籍名義參選，曾得到現任國民黨主席吳敦義等人的公開支持，也表達要以「柯P模式」、「陳子敬條款」，讓他可以用無黨籍名義參選。可惜最後國民黨也推出人選，陳子敬完全受到很大的委屈，國民黨欠陳一個道歉。

同為無黨籍參選人的林義豐則表示，尊重陳子敬的選擇，只是覺得非常惋惜，因為陳是一個人才，退選之後市民又少一個選擇的機會。至於陳退選是否有助泛藍整合影響選情？林義豐認為，「對我都一樣，不影響」。

無黨籍參選人許忠信也指出，這陣子在外面跑，都有聽到陳子敬的好評價，如今退選相當可惜。無黨籍參選人陳永和更感到生氣，除認為陳子敬飽受委屈外，也批高思博只敢柿子挑軟的吃，更鼓勵陳參選到底。

(中時 )