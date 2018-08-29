愛心護送！企業捐贈彰化家扶慢飛天使路交通車

慧榮科技，關心特殊兒童需要，29日在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練。（吳敏菁攝）

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慧榮科技，關心特殊兒童需要，29日在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練。（吳敏菁攝）
慧榮科技，關心特殊兒童需要，29日在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練。（吳敏菁攝）

近年來積極參與慢飛天使早期療育推廣活動的慧榮科技，關心特殊兒童需要，29日在彰化家扶兒童館舉行捐贈全新交通車給彰化家扶發展學園接送慢飛天使接受療育訓練，小朋友純 真齊說「謝謝叔叔、謝謝阿姨！」全場都很感動。

彰化家扶中心主任王震光表示，從2014年起慧榮科技陸續捐贈家扶基金會大同育幼院等早療設備和交通車已經累積334萬元。今天捐贈儀式，由彰化扶幼委員會紀淑玲主委、兒少保委員會邱淑慧主委、永久認養人聯誼會洪介岳會長、學園家長會林碧芳會長、家扶基金會社資處處長林秀鳳處長等代表收下。

天使們在老師協助下，拿出彩繪卡片感謝「親愛的叔叔、阿姨!謝謝您們的關懷、支持、付出與協助，讓我們每天坐著安全舒適的車子上下學的希望成真！」

慧榮科技員工今天也到學園擔任志工，協理林利貞說，看到慢飛天使們開心笑容，讓他們深受感動，希望減輕家長平常接送的時間壓力，讓沒有交通能力的家庭也能夠獲得療育的資源，拋磚邀讓更多人關心慢飛天使。

患有多重障礙極重度的小柏住在偏遠郊區，爸媽一早就要出門工作，年邁爺爺奶奶，無法帶小柏外出接受療育訓練，幸好家扶有交通車到府接送。

王震光表示，學園有3部交通車從和美到花壇、秀水、鹿港、埔鹽、彰化市、和美、線西、伸港等鄉鎮接送慢飛天使，最遠1天要跑330公里，車齡最久已行駛9年、逾20公里路程顛簸，苦無經費汰換，企業愛心讓慢飛天使就學的路更安全。

家扶基金會社資處林秀鳳處長也特別感謝，呼籲「孩子的成長不能等，邀您伸出援手，幫助弱勢遲緩兒長大不難！」

(中時 )

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