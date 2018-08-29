希臘空軍T-2教練機墜毀 1名飛行員死亡

希臘空軍T-2教練機墜毀，這批教練機是接手美國海軍的退役機。(圖/希臘空軍)

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中時電子報

希臘空軍的一架T-2E 七葉樹式(Buckeye)教練機在飛行訓練的科目中發生意外，整架飛機墜毀在希臘西南部，斯巴達市附近森林裡，學員成功逃生，但資深教官逃生不及而喪生。

星條旗報(star and stripes)引述希臘媒體的報導，不幸罹難的教官是現年是39歲的希臘空軍的中隊長尼可拉斯．瓦西里歐(Nikolaos Vassiliou)，他的飛行時數達到2500小時，曾是F-4戰機的飛行員，到2010年才轉任訓練教官。在飛機失控時，他要學員先行逃生，可惜時間不足，反而自己來不及出逃。希臘空軍表示將全力撫恤他的家人，並全國哀悼3天。

據報導，這架T-2E是在進行空中熄火並重新啟動的訓練，飛機先飛到高空，然後關掉引擎而自由落體，然後飛行員要趕緊啟動引擎恢復動力，是相當有風險的訓練，要是遇上機械故障就很可能啟動失敗而墜毀。

T-2七葉樹式，是美國北美航太公司(已被洛克威爾併購，又被波音併購)在1959年所製作的直線翼、次音速、雙引擎噴射教練機，美國海軍也曾經操作過，後來在1980年代以T-45蒼鷹式來取代。希臘是在2008年獲得這批美國海軍的退役教練機。可能機件維持不良，去年1月也曾發生過墜毀事故。

(中時電子報)

文章來源：Μοιραία πτήση του T-2 Buckeye

文章來源：Greek Air Force pilot, 39, killed in free-fall exercise

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