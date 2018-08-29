宜蘭溫泉浴衣設計比賽十件作品入圍 哪一件你最尬意？

2018年08月29日 16:34 中時 胡健森

宜蘭縣政府今年首度舉辦「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，邀請各方服裝設計的高手們以結合宜蘭在地文化元素，打造宜蘭專屬浴衣，經過業界專家評選後，選出了10件入圍決賽的作品，縣府將在今年10月27日進行成果走秀決選，另開放民眾票選，只要參與投票就有機會幸運獲得宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券。

宜蘭縣政府今年舉辦的「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，邀請服裝設計高手打造出結合在地元素的宜蘭專屬浴衣，為宜蘭的溫泉資源增添獨特性，全台服裝院校學生、老師及業界服裝設計師積極參與投件，共計收到42件設計作品。

經初賽評選結果，共有「蘭陽。印象」、「藍染之美」、「蕙質蘭心」、「雅緻清新的浴衣」、「憶蘭」、「虹溪之眼」、「衣然自得」、「浪花下的祝禱」、「緻宜蘭」與「綠意蘭情。霓裳蘭韻」等10組作品入圍決賽。

主辦單位宜蘭縣政府工商旅遊處表示，這些入圍作品運用了宜蘭在地特色文化與意象，如色彩、圖騰符號與代表性物件等，設計出宜蘭專屬的特色浴衣，浴衣的款式與穿著方式也頗具巧思與特色，已著手進行樣衣製作，將在今年10月27日進行成果走秀決選。

一般民眾除了看熱鬧，也有機會拿好康，可透過網路票選活動選出自己最欣賞的一件作品（票選結果不列入決賽成績計算），活動結束後，主辦單位將會抽出3位參加網路投票的幸運兒，各可獲得宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券1張，作品內容及投票網址：https://goo.gl/forms/h5QfGQQavTrxtiHy2。

(中時 )