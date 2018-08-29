中研院李明輝：台灣史學界「超穩定結構」難撼動

2018年08月29日 16:40 旺報 簡立欣

參與「反去中歷史課綱」連署的中研院特聘研究員李明輝表示，台灣史學界「超穩定結構」遭獨派把持，難以撼動，非獨派也不敢表態。他表示自己研究東亞儒學已經十幾年，不可能反對東亞史；問題是蔡政府消費東亞史，課綱主導者不具備東亞史的專業學養，僅僅把東亞史當成稀釋中國史的工具，令人唾棄。

由嘉義大學歷史系教授吳昆財發起的「反對去中國化歷史課綱」網路連署（https://goo.gl/PfVpzU），23日晚間11點才發起，且是在臉書上的小型連署，到29日下午已有3500人支持，包括海內外重量級學者如哥倫比亞大學教授李峰、美國伊利諾芝加哥大學教授汪志雄、中研院院士何大安、中研院中國文哲研究所特聘研究員李明輝、台師大歷史系教授朱鴻、台師大東亞系教授潘朝陽及張崑將、政大歷史系教授劉季倫、台大歷史系教授吳展良和黃俊傑、台大心理系教授黃光國等。

李明輝受訪時直指「這個政府沒用了」，他從去年「國語文是我們的屋宇：呼籲謹慎審議課綱」、到今年支持管中閔上任，以及這次反對去中歷史課綱都有參加連署，「我也知道可能沒效，但還是要表態！」

李明輝表示，東亞史是學術研究者的議題，而不是高中教科書的內容，理由有三：第一，東亞是跨國觀點，前提是要有足夠的基本知識；高中生連朝代順序都搞不清，討論東亞史是本末倒置。第二，東亞核心仍是中國，中國史弄不清，又侈談東亞史？第三，東亞史本身就有歧義，日本學者、台灣學者跟中國大陸學者的定義可能都不同，它本身是中性詞彙，蔡政府卻把這個概念拿來當稀釋中國文化的工具。

李明輝說，他不可能反對東亞史，因為他自己就是這方面的研究者；但台灣兼懂日本史、西洋史的人已經不多，更遑論韓國史、越南史？如果連學者都不見得能談東亞史，又為何認為高中生能懂？何況這份課綱也不是真的在談東亞。他表示，這次課綱委員會找來的人明顯不能讓人心服，因為「愛惜羽毛、有學術良心」的歷史學者都不肯參與課綱研修。

(旺報 )