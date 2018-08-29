九歌出版社總編輯陳素芳 獲金鼎獎特別貢獻獎

2018年08月29日 17:06 中時 許文貞

第42屆金鼎獎得獎名單今（29）日公佈，九歌出版社總編輯陳素芳獲得金鼎獎特別貢獻獎。評審委員認為，陳素芳多年來堅守文學立場，精讀作品，深入文心，是文學創作者信賴的編輯，長達36年的文學編輯生涯，既是臺灣文學出版史的見證者也是參與者。

70年代時蔡文甫成立的九歌出版社，隱地的爾雅出版社、林海音的純文學出版社、姚宜瑛的大地出版社、瘂弦楊牧等人的洪範書店合稱「五小」出版社，不過當年的「五小」如今只剩三間。陳素芳在1982年到九歌出版社擔任編輯，她在去年九歌出版社40週年活動中曾表示，「當時只有一個編輯。那時候出版社多是這樣，規模小，每個人當很多人用，老闆自己就是作家兼總編輯。」

金鼎獎評審委員透過新聞稿表示，陳素芳在九歌出版社持續推動年度文選出版，呈現不同年代文學光景，並整理重要文學資產，保留臺灣新文學百年風貌。同時也鼓勵臺灣當代兒童文學創作，舉辦少兒文學獎，鼓勵優質本土少兒小說，

本屆金鼎獎計有1,257件作品報名，分為雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，29件作品脫穎而出，另有35件作品獲優良出版品推薦。第42屆頒獎典禮將於10月4日於台北市中山堂舉行。

(中時 )