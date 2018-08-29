《玉山行》、《來自南安的明信片》獲美國休士頓國際影展白金獎

2018年08月29日 17:13 中時 廖志晃

《玉山行》獲得美國休士頓國際影展紀錄短片白金獎的小金人獎盃。（玉管處提供）

《玉山行》及《來自南安的明信片》，獲得最高榮譽白金獎的水晶獎牌。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處發行的生態紀錄片《玉山行》及《來自南安的明信片》，參加2018年休士頓國際影展，在超過千部參展影片中脫穎而出，2部影片都獲得最高榮譽首獎「白金獎」！

休士頓國際影展，與舊金山影展、紐約影展並列美國3大最具競爭性的國際影展。

玉管處副處長林文和表示，《玉山行》接連在國際大賽中獲獎，包括美國The Accolade 國際影片競賽「優選影片」；西班牙 Terres Catalunya 國際電影節「紀錄短片獎」與「永續獎」；葡萄牙ART&TUR國際觀光電影節「冒險、探險及旅遊類」首獎，與最佳紀錄短片獎！

來自南安的明信片》之前也獲得美國The Accolade 國際影片競賽「最佳影片獎」。

《玉山行》由布農族高山嚮導谷明光，扮演片中角色「拉荷」，傳達安全登山理念及面對自然環境應有的態度，透過故事串聯，將萬物間相互依存、休戚與共的關係帶入影片中，讓觀眾省思維護台灣美麗的淨土，宣揚國家公園理念。

《來自南安的明信片》以輕快的步調，引領大家認識玉山國家公園東部園區「南安」的美麗生態，沿著蕨類茂密的瓦拉米步道，從中低海拔林相開始探索，同時收錄東部園區周邊的人文特色，包括布農族農作、歲時祭儀，及山里部落賽德克族的織布文化，呈現東部園區的多樣面貌。

民眾可以採團體預約方式，在水里遊客中心觀賞這2部影片，或直接前往塔塔加、梅山及南安管理站觀賞影片，感受貼近自然的心靈饗宴。

(中時 )