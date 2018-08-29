盧秀燕團隊傳烏龍爆料 中市新聞局長：烏賊戰 絕非市民之福

2018年08月29日 17:02 中時電子報 綜合報導

國民黨文傳會今(29)日在台北舉行記者會，指台中市長林佳龍日前在梨山以餐會招待選民一事。台中市府新聞局長卓冠廷表示，這是一個烏龍爆料，該活動為後援會活動，與會者均為後援會成員，絕非一般民眾，更無對價關係，呼籲盧秀燕團隊不要一再烏龍爆料，此舉非選舉與市民之福。

卓冠廷表示，林市長7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」，為市政公開行程，20日晚間的和平區餐會，由民間後援會自辦，參加成員都是後援會成員，所有在餐會的人，都有名冊跟簽名，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長與局處首長為受邀參加。

卓冠廷指出，林市長上任後首創「和平專案」，每年到梨山、和平地區，視察了解地方需求，7月20日至21日為市長第七次前往和平視察，為市政公開行程，包括進行和平區政座談會、視察松鶴部落、和平區簡易自來水改善工程進度、天輪里雞谷溪野溪整治工程、白鹿吊橋暨周邊景觀工程計畫、谷關溫泉廣場、第二救災救護大隊谷關分隊揭牌啟用典禮等。

卓冠廷說，國民黨文傳會所指餐會為7月20日晚間，由民間自發主辦的後援會活動，參加成員都是後援會成員，並簽名造冊，屬「特定對象」參加，甚至後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不能進入會場，市長及局處首長為受邀出席，並無所謂招待選民的情形。

卓冠廷指出，請客綁樁是國民黨的常態慣例，不要因為自己很習慣這種做法就說別人跟他們一樣，呼籲盧秀燕競選團隊不要一再用烏龍爆料跟抹黑的手法來打選戰，這實在不是市民之福，更不要因為選情告急，就開始打烏賊戰，相信市民不會樂見這樣的行為。

(中時電子報)