今年第五度！陸「運 9」飛入韓防空區4小時

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旺報

韓聯社29日援引韓國聯合參謀本部消息稱，當地時間上午7時37分許，一架解放軍軍機從蘇岩礁西南方向進入韓國防空識別區，並於上午11時50分許離開。期間，韓方緊急出動空軍戰鬥機，據報導，該軍機疑似為「運9」偵察機。報導稱，這是大陸軍機今年第5次進入「韓國防空識別區」，前四次分別發生在今年1月、2月、4月和7月。

韓國聯合參謀本部表示，這架軍機飛入蘇岩礁上空後，沿朝鮮海峽的韓國防空識別區邊境反覆進入和離開，隨後飛入韓國東部海域。該軍機在浦項東北約74公里處掉頭往北飛行，飛至江陵以東96公里處後，於9時38分掉頭向南並沿原路返回，11時50分許飛離防空識別區。

陸媒「環球網」29日稱，蘇岩礁位於東海，處在中韓專屬經濟區重疊區域；大陸外交部曾多次表示，蘇岩礁是孤立的水下暗礁，不是領土，中韓之間就此不存在領土爭議，這是中韓雙方的共識。

2013年12月8日，韓國國防部發布「韓國防空識別區」（KADIZ）擴大方案，區域範圍延伸至半島西南部的中國蘇岩礁、馬羅島和紅島上空。環球時報援引軍事觀察人士表示，東海防空識別區與韓國防空識別區部分空域有所重疊，但防空識別區並非領空，只是一國空軍為了防空，需要單方面劃設的空域。

(旺報 )

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