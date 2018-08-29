連4年上漲 美國「性病感染率」是全球最高

2018年08月29日 17:05 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，隨著性關係開放與複雜化，性傳染病（STD）的流傳與感染率也愈來愈多，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新統計指出，截至去年（2017）為止、美國人罹患性傳染病的比例是「全球最高」，而且染病比例連續4年呈現成長狀態，讓醫界感到相當憂心。

美國境內性傳染病確診案例創新高。

性病中心執行長哈維（David Harvey）表示，「我們應正視性傳染病的增長，已是這個國家（美國）的一大公共衛生問題，這個困局已存在好幾年的時間。」從數據中可以發現，有3種性病感染率增加最多，包含淋病（gonorrhea）、梅毒（syphilis）和披衣菌（chlamydia），其中最讓醫界憂心的正是「淋病」，由於感染病例太多與亂投藥之故，造成有多達4%的病毒對治療用的阿奇黴素（azithromycin）出現抗藥性，進而出現「超級淋病」的危機。

美國疾病管制中心發布2017年性病調查數據，其成長幅度確實令許多專家學者感到憂慮：

Today at #STDConf18, @CDCSTD released prelim 2017 data showing 4th straight year of sharp increases in reportable #STDs, 2.3 million cases diagnosed, & compared to 2013: #gonorrhea ⬆️ 67%, #syphilis nearly doubled, &#chlamydia remained extremely common.https://t.co/sU0O4gWuBW pic.twitter.com/8vENKFYCLW — HIV Medicine Association (@HIVMA) 2018年8月28日

一、淋病：全美感染比例大增67%、比前年大增22萬2千多起確診案例。患者中仍以男性居多，比例幾乎是翻倍成長；但女性患者也呈現連續3年上漲的趨勢。

二、梅毒：診斷比例大增76%、確診人數也幾乎翻了一倍，突破3萬人次的數量。診斷比例中顯示，7成患者屬於同性戀與雙性戀性傾向。

三、披衣菌感染：這是最普遍的性傳染病，全美共有超過170萬起案例確診。其中有4成5的比例，屬於年齡介於15至24歲的年輕女性族群。

NEW CDC analysis of #STD data from 2013-2017: #Gonorrhea increased 67%, #syphilis nearly doubled, and #chlamydia remained extremely common #STDConf18 pic.twitter.com/4AZ6HSdTp5 — CDC STD (@CDCSTD) 2018年8月28日

性病防治醫師博蘭（Dr. Gail Bolan）認為，「國家必須盡快規劃下一步計畫，我們急需新的治療方式、來對付抗藥性愈來愈強、案件卻愈來愈多的性傳染病。過去數十年讓疾病降低的努力，近幾年卻又回到過去的困境。」而且專家們提醒，上述提及的3種性病，都已出現不同程度的抗藥性，但仍有許多感染者拒絕或不願接受正規投藥治療。

不過，之所以造成性傳染病擴散與氾濫的主因，衛生專家費雷澤（Michael Fraser）指出，仍是因為「性教育」嚴重缺乏不足所致，「我們明明有很多、很客觀的研究與數據，可以教導孩童正確地性觀念，但卻從未做足夠，仍有很長一段路要走。」對於性傳染病愈來愈嚴重，除了找出更新的治療方式外，如何正確誘導和教導年輕一代，也將是未來美國政府需要努力的一塊。

常見性傳染病列表：

細菌類：披衣菌感染、淋病、梅毒

病毒性：皰疹、愛滋病（AIDS）、尖銳濕疣

寄生病：陰道滴蟲炎

(中時電子報)