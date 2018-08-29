疑毒駕男攜超毒「合成卡西酮類」警罵：會吃死人

從事臨時工23歲許姓男子攜毒趴趴走，日前開車行經北區進化北路口，將車停在機車停等區等紅燈，引起警方攔查，員警發現許男很恍神，唯恐毒駕危害強制盤查。（照片由警方提供）

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警方發現許男車內排檔桿下方夾層內有一個塑膠袋，內含3包「合成卡西酮類」的新興超毒品（32，8公克）、K他命10包（20，8公克）。（照片由警方提供）

從事臨時工23歲許姓男子攜毒趴趴走，日前開車行經北區進化北路口，將車停在機車停等區等紅燈，引起警方攔查，員警發現許男很恍神，唯恐毒駕危害強制盤查，在其車內起獲能致人死亡的新興超毒品「合成卡西酮類」，及K他命，警依毒品危害防制條例罪嫌將許移送。

警方發現許男車內排檔桿下方夾層內有一個塑膠袋，內含3包「合成卡西酮類」的新興超毒品（32，8公克）、K他命10包（20，8公克），許男向警方供稱，因工作不穩定經濟壓力很大，吸毒紓壓，員警當場告誡許男說：「合成卡西酮類」毒品，會吃死人！

根據警方了解，屬中樞神經興奮劑的「合成卡西酮類」，使用者大部分會出現脫序行為，出現精神錯亂、幻覺等狀況，嚴重甚至有無預警跳樓或撞車意外身亡等事件，前年底WHotel女模命案，也與「合成卡西酮類」毒品有關。

警方執行「青春專案」雷厲風行，許男自知法網難逃遂坦承持有毒品，警方勸誡許男吸毒害人害己，吸毒後大腦會產生幻聽幻想，影響駕駛判斷，導致危險駕車行為危及他人生命安全。

(中時電子報)

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