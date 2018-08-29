行政院：熱帶低氣壓滯留及雨量超標 是災情主因

2018年08月29日 17:08 中時電子報 曾薏蘋

針對8月23日起豪大雨，黨發言人吳思瑤轉述政院副秘書長何佩珊在中常會救災報告指出，這次823熱帶低壓水災主因來自於滯留及強降雨滯雨量超標，在台灣陸地時間長達22小時，導致瞬間降雨量超標；顯見這次事件在短時間內造成災情是主要肇因；明天院會會有跨部會檢討。

何佩珊報告表示，各項救助、補助工作皆已從速、從優、從寬、從簡四大原則處置。水災現金救助，除縣市政府既有補助，中央政府全面加發淹水50公分住戶，每戶救助金2萬元；農損部分，農委會將預撥補助金額給予各縣市政府，地方政府也依從簡、從速原則辦理補助，先行核發現金補助，再後補申請，務必在9月底前完成全部農損補助金送至每位農民手中。

吳思瑤轉述，今天中常會一開始就由行政院副秘書長何佩珊報告，何佩珊指出，此次熱帶低氣壓於22日8點形成，23日6點由屏東登陸、24日4時於彰化出海，在台灣陸地時間長達22小時，導致瞬間降雨量超標。

何佩珊表示，此次降雨就以嘉義朴子站、布袋最大，1小時高達106mm，已經超過八八風災最大時雨量的99mm；最大3小時雨量高達285mm，也與八八風災3小時雨量283mm接近，顯見這次事件在短時間內造成災情是主要肇因。

何佩珊說，此次淹水最嚴重幾個區域，以布袋鎮考試里為例，10年保護標準為243mm，但這次布袋雨量高達527mm，足足超出往年2.1倍。

災救作為，何佩珊說，此次全台造成的積淹水地區高達1490處，已於今日完全退水；調度的超水機具支持，總計151台，這是台灣史上最大的一次調度工作，以最受關切的嘉義縣東石鄉掌潭村已於昨日夜間23時完全退水，布袋鎮考試里十全駕訓班也於今日上午完全退水。

在農產蔬菜部分，賴清德也指示，副院長於27日提前召開物價穩定小組會議，提前部署各地消保官進駐查訪，並無激烈物價波動情勢發生。

後續因應水災，行政院將於明日院會由交通部、經濟部、農委會進行跨部會檢討報告，除肯定治水計畫有其必要性外，前瞻基礎建設的水環境計畫也有其必要性。後續行政部門也將依此基礎加速治理及維管工作。

至於水災死亡者，1人補助80萬元，傷者每名補助25萬元。安遷救助，每戶補助10萬元。蔡英文也指示，政院務必強化各項救災措施，儘速協助災區重建。在輸運災民、清理災區，國軍也都發揮正面團結力量；政院務必給予慰勉。

吳思瑤說，身兼黨主席蔡英文說，看到國軍很多投入，很感動，這次死亡的雞鴨鵝150萬隻、數千豬隻，國軍很快速清完，並做後續處理及消毒；主席特別說，這些年輕人真的很值得肯定，都是年輕世代，背老人家出來、送餐，還有家園重建，都很感人

中常委的總統府秘書長陳菊也肯定國軍，並指出，過去她擔任縣市長經驗，災後退水之後，登革熱防治很重要。

(中時電子報)