月餅飄香了！秋節人情厚彰化禮熊好

2018年08月29日 17:20 中時 吳敏菁

彰化縣政府支持身心障礙者工作訓練與穩定就業，29日邀集縣內身心障礙褔利服務機構及團體在縣府中庭舉辦中秋節禮品聯合推廣展售。（吳敏菁攝）

彰化縣政府支持身心障礙者工作訓練與穩定就業，29日邀集縣內身心障礙褔利服務機構及團體在縣府中庭舉辦中秋節禮品聯合推廣展售。（吳敏菁攝）

彰化縣政府支持身心障礙者工作訓練與穩定就業，29日邀集縣內身心障礙褔利服務機構及團體在縣府中庭舉辦中秋節禮品聯合推廣展售。（吳敏菁攝）

天涼好個秋，月餅爭霸戰開打！彰化縣政府支持身心障礙者工作訓練與穩定就業，29日邀集縣內身心障礙褔利服務機構及團體在縣府中庭舉辦中秋節禮品聯合推廣展售

，縣府率先訂購2000盒，議員賴清美也訂購100盒，盼拋磚引玉，「秋節人情厚、彰化禮熊好」。

月餅開始飄香，彰化縣各大愛心工坊的月餅、禮盒以品質優良備受讚譽，今年預購較預期目標還只有1/3，距離秋節不到1個月了，縣府揮出一臂之力，協助打響人氣。

今天活動由喜樂愛加倍庇護工場「Joyce boy」帶來活力四射舞蹈揭開序幕，縣內8家身障機構、團體學員帶著產品走秀，並將商品圖片掛在象徵愛與希望的摩天輪上，魏明谷和貴賓一起點亮幸福車廂、啟動身心推廣活動。

魏明谷說，彰縣府每年率先採購2000盒中秋禮品，鼓舞多多購買身障者生產的精美產品，讓他們自食其力，有工作機會與一份收入，改善生活也感受社會愛心。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，每件產品都是身障者努力克服身體缺陷、靠自己雙手、用最認真的態度與真誠的心完成的產品，購買這些產品就是給身障者最大的肯定與幫助。

彰縣府社會處今年印製中秋禮盒專刊，廣發1500份到縣內各大企業、社團、政府機關及學校等單位，建立「彰化i幸福秋禮聯盟」臉書粉絲團，擴展行銷通路平台。

參展單位包括喜樂愛加倍工場、慈恩庇護休閒農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、康復之友協會和肯納兒烘培坊等，禮品豐富多元，送禮自用兩相宜。

(中時 )