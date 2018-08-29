來勢洶洶！美重啟第2艦隊2大關鍵因素

美國海軍艦隊在大西洋上航行。(圖/美國海軍)

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中時電子報

美國有鑑於俄羅斯不斷增加潛艦發展和沿海的軍事活動，重啟了冷戰以來的第2艦隊，以靠近俄羅斯北方艦隊的潛艦總部。美國似乎有意與俄國回到「大國競爭」的冷戰時代，軍事媒體報導說美國之所以重啟第2艦隊，其實主要有2大關鍵因素，首先是因為俄羅斯拉長了艦隊的漫遊距離，其次是俄國新的遠程攻擊技術，加大了海上對峙的距離。

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根據《美國海軍協會新聞》(USNI News)報導，美國日前宣布第2艦隊成軍儀式，艦隊的活動範圍將延伸至俄羅斯「後院」巴倫支海和北極圈，美國海軍開始執行在東海岸部隊和北大西洋的作戰權。

由於俄羅斯海軍不斷改善攻擊潛艦的飛彈射程，而且還發展核潛艦從海底向陸地目標發動襲擊的能力。這種新型飛彈讓俄羅斯潛艦不用離開北大西洋，就能夠使歐洲大陸的城市面臨相當大的風險。

因此，第2艦隊的新戰鬥空間至少反映出2大關鍵因素，首先是俄軍想要擴張艦隊漫遊距離的意圖。其次則說明了，俄國擁有新的遠程攻擊技術，允許軍隊可以發動距離更遠的海上對峙。

美軍第2艦隊於上世紀50年代成立，主要負責對抗俄軍在大西洋沿岸的軍事活動。但是在2011年解散，以節省國防成本。如今美軍大張旗鼓地重振第2艦隊，讓人不禁想問俄羅斯真的比恐怖組織更讓美國公民受到更大的威脅嗎？

《高棉時報》(Khmer Times)解釋說，由於美國總統川普對軍事態度強硬，對軍隊態度也不健康，加上他的核武言論，讓人們又回到了高風險的戰爭邊緣，冷戰的可能性越來越大。

但文章認為，華盛頓政府應該積極與俄羅斯和中國等大國建立新型關係，不必過度回看過去。

(中時電子報)

文章來源：CNO: New 2nd Fleet Boundary Will Extend North to the Edge of Russian Waters

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