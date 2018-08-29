南投》鎮民代表莊惠惠參選縣議員 組成千歲團造勢參選登記

▲草屯鎮民代表莊惠惠轉戰縣議員，聲勢浩大的搭乘遊覽車前往縣選委會登記。（楊樹煌攝）

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▲陪同草屯縣議員參選人莊惠惠前往參選登記的千歲團最高齡為95歲阿嬤林許碧蓮（中）。（楊樹煌攝）
▲莊惠惠參選登記團製作的「叫我第一名．惠與你同在」等牌子，頗受注目。（楊樹煌攝）

南投草屯鎮民代表莊惠惠，為更上層樓，轉戰縣議員，今29日組成千歲參選登記團，聲勢浩大的搭乘遊覽車前往南投縣選舉委員會登記，千歲團最高齡為95歲阿嬤林許碧蓮，一行人在完成參選登記後，現場「凍蒜」聲不斷，支持者都滿懷信心。

現任草屯鎮民代表的莊惠惠，也是南投縣小太陽旭升關懷協會創會理事長，7年級生的她，對政治充滿熱忱，自大學畢業後就投入政壇，擔任草屯鎮民代表迄今，彰師大研究所畢業後，目前又繼續在東海大學政治學系攻讀博士中。

莊惠惠今天選定良辰吉時，在千歲團、志工、親朋好友數十人熱情陪伴下，前往南投縣選委會登記南投縣第2選區第19屆縣議員選舉；由於這支參選登記團聲勢浩大，並都高舉「叫我第一名．惠與你同在」的牌子，頗受注目。

今天近中午，在完成參選登記後，縣選委門口更是「凍蒜」聲不斷，展現出團隊的信心滿滿；莊惠惠表示，有鄉親的熱情支持，她定會全力以赴，秉持一向的服務熱誠，關懷弱勢，關心孩童及服務長輩的初衷，贏得最後勝選，繼續來服務選民。

(中時 )

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