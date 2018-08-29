寬心園秋季新菜10月上市 時令煲鍋健康滿分

2018年08月29日 17:34 工商 曾麗芳

寬心園秋季同步推出的新菜色還有「蔘香蓮藕煲」。（圖／曾麗芳）

凡是中秋節3天連假到寬心園用餐，即加贈沙嗲猴菇串燒1份。（圖／曾麗芳）

寬心園今年首度以「五穀南瓜派」入圍「台中十大伴手禮獎」百強票選之列。（圖／曾麗芳）

以健康蔬食為訴求的「寬心園」精緻蔬食餐廳，繼將超級食物「台灣紅藜」入菜、贏得好評後，即將推出的秋季新菜色，再度將超級養生食品「八豆天貝」入菜，為蔬食料理帶來更豐富的營養及多層次滋味。

和緣餐飲集團董事長黃瓊瑩表示，目前全台擁有8家「寬心園」，為歡慶中秋團圓佳節的到來，9/22~9/24中秋節3天連假到店內用餐，再加贈沙嗲猴菇串燒1份，讓消費者享受獨樹一格的中秋蔬食串烤美味！

值得一提的是，競爭激烈的「台中十大伴手禮獎」目前正如火如荼進行票選中，寬心園今年首度以「五穀南瓜派」入圍百強票選之列。寬心園主廚將新鮮南瓜泥，搭配香菇內餡提味，填入香甜的派餅上，並添加健康滿滿的五穀粒，就成了幸福滿滿的「五穀南瓜派」。

隨著時序進入初秋，寬心園的秋季新菜將於10月8日全新登場，這一季廚藝團隊特別採用超級養生食品「八豆天貝」，烹製了一道風味特別的「天貝石鍋麵」。

黃瓊瑩表示，所謂天貝（Tempeh），指的是用整粒黃豆蒸熟後加上酵母菌發酵，待發酵完成後，其表面那層白色菌體會凝結成塊狀物，因為富含極高的營養價值，因此與豆腐、納豆並列為21世紀三大健康食品。

而寬心園所推出的「天貝石鍋麵」則是採用黃豆、紅豆、黑豆等8種豆類，加上紅藜共同發酵製成，不但營養更豐富、且風味更有層次感，再加上蔬菜高湯與老干媽辣椒醬所調製的紅油湯頭，搭配口感Q彈滑順有嚼勁的日式水澤烏龍麵，就成了一道鮮香微辣、溫潤飽滿的天貝紅油湯麵！

和緣餐飲集團執行長張志遠表示，秋季同步推出的還有「蔘香蓮藕煲」，採用秋季盛產、健脾開胃的蓮藕，搭配清心安神的蓮子、潤肺活血的白果、健脾補腎的栗子以及有「山珍猴頭」美名的猴頭菇，與蔘鬚熬煮的醬料一起煲煮入味，就像是採擷大自然的奇珍異寶般，將時令鮮蔬的精華美味全部熬煮入鍋，每一口都是天然健康的養生食補！

隨著中秋節腳步接近，寬心園加碼推出中秋節優惠活動，凡是在9/22~9/24中秋3天連假到店內用餐，即加贈沙嗲猴菇串燒1份，採用蛋白質豐富的腐竹，搭配口感有如雞肉般Q彈有嚼勁的猴頭菇，再涮上融合咖哩辛香與花生粉濃郁香氣的素沙嗲醬，最後加點七味粉提味，充滿南洋風情的蔬食沙嗲風味，絕對比烤肉串更加迷人！

(工商 )