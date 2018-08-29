共和黨選情告急 川普找基督教保守派催票：敗選會引來暴力

紐約時報報導，川普警告基督教保守派，若共和黨在期中選舉落敗，他的政策將遭民主黨粗暴推翻，並招來反法運動人士的暴力。圖為川普昨天獲美國足球協會致贈國家隊戰袍(美聯社)

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美國11月期中選舉僅剩2個多月，《紐約時報》今天報導，川普總統在白宮宴請多位基督教福音教派的領袖時警告，如果共和黨在期中選舉無法維持在國會兩院的掌控權，他的政策恐怕會遭到民主黨粗暴推翻，他也再次指控，左翼反種族主義陣營充斥著威脅教會等保守右派的暴力份子。紐時是獨家取得餐會的錄音檔。

民調低檔且官司纏身的川普，亟欲在期中選舉力挽狂瀾，因此藉著與這些基督教領袖的餐會，向他的鐵票票倉─右翼保守派拉票催票。川普告訴他們，這次投票不只是對他個人執政的公投，也是對言論與宗教自由的公投，而這兩項憲法第一修正案保障的基本人權，正遭到「暴力份子」威脅。

川普懇求受邀的基督教保守團體出手相助，他稱這是一場會讓「你們擁有的一切全部化為烏有」的選戰，一旦共和黨敗選，「他們(民主黨)就會立刻、粗暴地把所有東西整碗端走。」 川普甚至說，「暴力存在，你看看那些『反法(西斯)運動』人士，裡面就充斥著暴力份子。」

這不是川普頭一次把暴力和反法西斯、反種族主義團體掛勾。去年8月，維吉尼亞州夏綠蒂維爾爆發白人至上團體和新納粹份子、攻擊反種族主義團體的死亡悲劇，當時川普並未指責挑起事端的白人至上主義者，反而各打五十大板，稱多方都有暴力份子，引起軒然大波。

(中時 )

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