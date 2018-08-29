亞運》林郁婷「拳」進4強 拳擊第2面獎牌到手

中華女子51公斤級林郁婷(左)29日殺進4強，確定至少銅牌。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導
當確定勝利時刻來臨，林郁婷興奮狂吼慶祝。(杜宜諳攝)

我國拳擊好手林郁婷發揮去年亞錦賽金牌應有本領，29日在雅加達-巨港亞運女子拳擊51公斤級8強面對哈薩克選手娜席姆，漂亮以4比1獲勝晉級4強，至少銅牌在握，這將是中華拳擊隊本屆亞運第2面獎牌，表現相當出色！

中華拳擊隊上次在亞運奪牌，是1970年曼谷亞運的陳維仁，不過女子57公斤級黃筱雯28日率先殺入4強，替中華拳擊隊搶到相隔48年的亞運獎牌，但她卻不慎扭傷右腳，31日的準決賽有可能棄賽，林郁婷成為爭金最大希望。

林郁婷31日4強戰對手將是中國大陸女將常園，提到29日自己表現，林郁婷表示，儘管自己擁有身高優勢，對手就靠經驗，竟在第1回合佔據優勢，幸好她趕緊聽從教練指揮，重新調整自己的進攻策略，終於漂亮逆轉取勝。

「教練告誡我，我在首回合太過謹慎，也太想用力一拳打倒對手，才讓對手有機可趁，所以我及時調整自己，給自己多一點出拳機會，才有辦法獲勝，畢竟對手可是兩屆世錦賽金牌，我們早在亞運前就針對她，看了不少影片模擬研究。」

當林郁婷確定獲勝之際，她興奮高喊振臂慶祝，畢竟她也悶了很久，「上屆亞運提前失利，讓我給了自己蠻大的否定，多虧身邊包含教練、家人與學弟妹一直支持著我，我才有辦法重新出發，更讓自己在亞運真正獲得突破。」

「其實去年亞錦賽奪金後，外界給我蠻大壓力，幸好現在確保拿下亞運獎牌了，」林郁婷說，「這是48年來的第2面拳擊獎牌，也是給我自己的肯定，接下來比賽就不給自己那麼大壓力，繼續努力訓練調整自己面對。」

(中時電子報)

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