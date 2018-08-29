台東》洪宗楷登記參選台東市長 要讓台東改變

洪宗楷（中）在黨內同志及支持者的加油下，正式投入台東市長選舉。（楊漢聲攝）

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洪宗楷（右）投入台東市長選戰。（楊漢聲攝）

民進黨籍提名的台東市長參選人洪宗楷29日在妻子及黨內各參選人陪同下正式登記參選台東市長，洪宗楷表示，如果將來當選，會將台東市打造成「市民好生活、旅客好遊玩的好地方」。

雖然下著滂沱大雨，洪宗楷昨日下午3點在妻子李冠荻的陪同下到市公所正式登記參選，黨內同志包含立委劉櫂豪、卑南鄉長許文獻及同黨參選縣議員及市民代表、里長的參選人陪同下登記參選，正式宣告投入台東市長選戰。

洪宗楷表示，他會投入參選最主要是想要改變台東市，過去這幾年來民眾對於台東市的施政感到「無感」，這都是因為「頭」的問題，很多民眾都很懷念過去前市長賴坤成當市長的時光，希望有機會給他來為台東市打拚。

觀光市最重要的！洪宗楷強調，他已經推出4波的政見，都是針對觀光景點的營造，要讓遊客在台東市就能夠玩5天4夜，不必再到東海岸去，接下來，他還會針對垃圾處理、環境改善提出政見，希望台東市呈現新風貌。

最後洪宗楷還意有所指的表示，這次的市長選舉非常的「悶」，對手有許多手段打壓選民，從上次賴坤成選舉時就遭遇到此狀況，很感謝大家勇敢站出來為他打氣及加油，接下來還有3個月時間，大家一起拚，讓大家走出來投這一票，讓台東市能有所改變。

(中時 )

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