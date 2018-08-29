彰化基督教院設越南住民特別門診 口譯人員隨診

2018年08月29日 18:09 中時 吳敏菁

陳氏香（圖中）表示，有口譯人員帶她看診、檢查等服務，不懂的地方也能夠隨時請教，帶給她非常的方便。（吳敏菁翻攝）

口譯人員高氏專（圖中）為越南新住民陳氏香（圖左）進行醫付口譯服務。（吳敏菁翻攝）

彰基家醫科主治醫師林盈利（圖右）為越南新住民陳氏香（圖左）看診，口譯人員高氏專（圖中）進行口譯服務。（吳敏菁翻攝）

彰化基督教醫院每個月約有2000名外籍病人就診，越南國籍佔36％，中國籍佔31％，印尼籍約11％；雖然越南籍病人僅佔總門診量的千分之五，彰基特別聘請越南口譯人員隨診，體現了四海一家，視病猶親。

彰基顧客服務部主任江季蓉表示，希望越南朋友在沒有語言障礙的就醫環境，得到需要的醫療照護和溝通支援。除了隨診口譯人員外，門診間更備有「線上即時通譯軟體」，BEasy線上真人視訊口譯APP，帶給患者有溫度的翻譯協助。達成就醫無障礙之理想環境。

今年43歲的陳氏香，2005年來台從事看護工作，前後約10年時間，曾胃不舒服在外面診所看病經驗，不懂中文，看醫師很不方便，近月又因新陳代謝問題及胃不舒服等前往彰基就醫、抽血、進行胃鏡檢查。陳氏香說，第一次到彰基就診，「越南住民特別門診」帶給她非常的便，希望能告訴更多越南朋友，這裡有越南翻譯，也能夠詳細瞭解病況。

目前彰基的門診隨診口譯人員特別搭配於家庭醫學科「越南住民特別門診」，主要考量家庭醫學科肩負著第一線健康守門員的角色，在越南朋友有疾病困擾時，提供整體評估及治療議。

彰基家醫科主治醫師林盈利表示，家庭醫師是第一線醫師，越南新住民有什麼問題，可先看家醫科醫師，口譯人員協助，初步評估，可以處理的第一線處理，如有需要轉介，評估後也會轉到適合門診。

彰基副院長陳秀珠表示，彰基為改善東南亞新住民及移工因語言障礙導致就醫困難，呼應「新南向政策」，參與衛福部「多國語言醫療照護翻譯服務計畫」開設「越南，住民特別門診」，減少外勞及新住民就醫服務障礙。

(中時 )