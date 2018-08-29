美中貿易戰歹戲拖棚 談判將延至11月期中選舉後

2018年08月29日 17:51 中時電子報 盧伯華

川普在白宮辦公室裡召集媒體，得意地宣布與墨西哥達成協議，同時在媒體現場轉播時用桌上電話與墨西哥總統連線，可惜搞了很久沒有連上，場面非常尷尬，讓川普面露不悅之色。（圖／美聯社）

美國政府官員表示，白宮認為目前首先要解決與美國鄰居們的貿易糾紛，現在不是與中國談判的最佳時機，因此短期內美中雙方的貿易僵局將不會有快速解決方案出現。美中雙方已暫停貿易會談，可能要等到11月美國國會期中選舉後才會恢復談判。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)告訴福斯電視新聞說，白宮認為，迅速且有利地解決與「我們自己的鄰居」的貿易糾紛更為重要。川普總統認為目前不是與中國談判的最佳時機，應該要首先解決北美貿易談判的問題，包括墨西哥與加拿大。

美國國家經濟委員會主任卡德洛接受媒體訪問時說，這項與墨西哥達成協議是一項很好的結果，中國談判代表應該以此為借鏡。在中國的問題上，總結來說，美墨協議證明了自由而公平貿易完全可以做到的。

川普在8月27日宣布與墨西哥達成協議時對媒體說，他拒絕中國提出的談判要求，因為「老實說，現在不是談判的好時機。」

彭博商業新聞指出，對於川普上述的言論，外界解讀為短期內看不到美中貿易糾紛能很快有結果。人們越來越擔心，世界上兩個最大的經濟體之間的爭執可能會擴大，甚至影響到朝鮮半島或是台灣海峽等引起地緣政治對抗的爆發點。

川普從5月開始對中國啟動貿易制裁措施，兩國之間的有關談判一直停滯不前。知情人士指出，8月20日那一周在華盛頓舉行的貿易談判沒有達成任何協議，中國官員提議暫停會談，等到11月美國國會期中選舉結束後再重開談判。

報導說，美國和墨西哥已同意以雙邊協訂取代北美自由貿易協定，川普也威脅加拿大盡快加入以免延誤時機。許多經濟學家認為，川普與墨西哥的協議會讓美國國內鷹派聲勢大振，對中國的態度也會更加強硬。

現在雖然短期解決美中貿糾紛的可能性已被排除，但川普終究還是希望能在與中國的這場戰鬥上有所斬獲。他說，美中貿易關係這麼多年來一直都太偏向中國，現在的確不太適合談判。「不過，最終我確信還是能與中國達成協議。」

(中時電子報)