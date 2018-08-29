「中途島大戰」電影將開拍 伍迪哈理遜飾演尼米茲上將

2018年08月29日 18:09 中時電子報 江飛宇

1942年6月發生的中途島戰役(Battle of Midway)，是太平洋戰爭的重要轉折，戰前美日的戰爭天平還向日本靠攏，但是在此戰過後，日本的海軍航空戰力就一日不如一日了。這場被稱為「難以致信的勝利」、「奇蹟的勝利」注定永留史冊，也當然是戰爭電影的最佳題材。1976年曾經拍過一部中途島，如今終於迎來最新的重拍版本。

美國海軍時報(navy times)報導，由「ID4星際終結者」(Independence Day)「決戰時刻」(The Patriot)等大片而聞名的德國導演羅蘭艾默瑞奇(Roland Emmerich)在去年就已經決定要重拍中途島戰役，他已定居在夏威夷歐胡島(Oahu)一段時間，進行拍攝場地的勘察工作。

最新電影當中，將由伍迪．哈里遜（Woody Harrelson）飾演傳奇人物美國太平洋艦隊最高指揮官切斯特．尼米茲（Chester Nimitz），他在創美國密碼破譯者的幫助下，敏銳的查覺日軍的意圖，他的調度是打贏中途島海戰的重要資本，也是後續太平洋戰爭的重要倚仗。

中途島大戰的一幕，漫天的砲火與美國航空母艦約克鎮號。(圖/美國國會圖書館)

現在確定的卡司還有路克．伊凡斯(Luke Evans)，他將演出俯衝轟炸機中隊長韋德．麥克勞斯基(Wade McClusky)，就是他的飛行中隊成功擊沉日軍3艘航空母艦的，那場作戰被稱為「神奇的15分鐘」。

此外，女星曼迪．摩爾(Mandy Moore)和以「厲陰宅」聞名的男演員派翠克．威爾森(Patrick Wilson)也會參與演出。

1976年版的中途島電影，由卻爾登希斯頓和亨利芳達主演。(圖/網路)

1976年就已有一部中途島電影，當年是由亨利·方達(Henry Fonda)飾演海軍上將，卻爾登希斯頓(Charlton Heston)主演一名虛構的艦長麥特．卡斯(Matt Garth)，當年演員的表現非常出色，不過受限於硬體與特效，難免無法呈現大戰的震憾。

美國海軍官員強調，他們對於這部電影將會全力支持，事實上，上個月艾默瑞奇就收到珍珠港當地軍人，和他們的家人給電影劇組的通知，希望能為這部電影做出貢獻，大約有1500名軍人想要成為臨時演員，可見響應的盛況。

熟知中途島海戰的軍迷們會知道，這場戰役有很多值得關注的重點，第一戰前美國密碼破譯員如何得知日軍進攻的動向，他們發現日軍密碼卻不說破，反而透過假情報誘使日軍自曝行蹤。第二，為了備戰，尼米茲迫令珍珠港後勤人員必須在3天內將約克鎮號(CV-5 USS Yorktown)修復，它先前已經歷慘烈的珊瑚海海戰(Battle of the Coral Sea)，才剛一瘸一拐地入塢。然而，就在這樣的情況， 1400名船廠工人花了72個小時就把約克鎮號修復到可堪作戰的狀態。

第三，日軍對於戰役的目的並不明確，他們定了兩個目標，一是佔領中途島，二是消滅美軍航空母艦部隊，然而孰優?孰後卻沒有決定，這個戰略上的漏失，加上日軍指揮官南雲忠一在面臨決策時出現猶豫，最終導致戰局完全失敗。

第四，美軍指揮官史普魯恩斯(Raymond Spruance)沉穩冷靜又決策果斷，他要所有飛機都出擊尋找敵蹤，而不是只派偵察機尋找，果然容易先發現敵軍的位置，雖然首先發現日艦的魚雷機中隊遭到全滅，但是卻換得了俯衝轟炸機反擊的機會。

以上所述還只是這場大戰的片斷而已，至於電影要如何呈現這些重點，就讓我們拭目以待。

(中時電子報)