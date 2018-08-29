南投》縣長林明溱尋求連任 誓言守藍天

2018年08月29日 18:01 中時 廖志晃

南投縣長林明溱，與「牽手」陳麗珠聯袂登記參選。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱參選登記，政壇人士齊集，展現壯盛氣勢。（廖志晃攝）

尋求連任的南投縣長林明溱，29日完成參選登記，他誓言守住台灣中心的藍天，以「觀光首都」為發展主軸，並提出5大園區、青年住宅、幼托中心等政策，增加就業機會，為青年返鄉營造友善環境，帶動南投發展。

林明溱由前縣長林源朗、立委馬文君及許淑華、議長何勝豐、國民黨縣黨部主委洪榮章及公職人員、各級選舉參選人陪同登記，展現藍營空前大團結的氣勢！

林明溱指出，3年多來，他踏過全縣200多條野溪、500多條鄉間道路，第1個完成日月潭泳渡，更是第1個能讓負債減少、福利卻持續增加的南投縣長！

林明溱也提出經濟、教育、社福、觀光、財政、青年政策等6大政見重點，包括5大園區拚經濟、創造就業了不起，教育有三養、南投學子好棟樑，減債增福南投好幸福，青年有住宅、幸福跟著來，社福照顧真周到、老人小孩都是寶，6大觀光新亮點，旅遊產業有藍天。

林明溱表示，他如果連任，除了13鄉鎮市持續推動交通基礎建設，還要打造受天宮飛碟玻璃景觀台、九九峰生態園區、雙龍瀑布水源吊橋、合歡山暗空公園、木屐寮親水公園等6處觀光新亮點。

5大園區包括南投旺來園區、草屯手工藝智慧園區、埔里福興溫泉區、埔里微型園區、竹山竹藝園區，預估每年創造百億元產值，增加數千個就業機會。

(中時 )