畢業生風雨中趕工 彩繪牆壁鼓勵學弟妹勇於逐夢

2018年08月29日 18:33 中時 張朝欣

北港高中三年級學生李宜卉今年初獲選「雲林縣學生美術比賽」第一名，為感謝師長的教導，六月畢業典禮後開始彩繪學校一面大型牆壁，這幾天冒著風雨趕工，廿九日完成「乘風破浪、航向遠方」壁畫，鼓勵學弟妹勇於追求自己的夢想。

「朝天宮媽祖廟代表北港的地標、招財貓象徵母校帶給大家希望與好運氣、三隻小貓乘風破浪鼓勵學弟妹勇於逐夢」嬌小的李宜卉站在長約五公尺、寬約三公尺的大型彩繪牆前，解說這幅畫的創作理念。

李宜卉今年初參加「雲林縣學生美術比賽」，以作品「減出一片天」獲平面設計類高中普通班組第1名，讓她確認未來要走與美術相關的科系與職業，今年順利考上銘傳大學設計相關學系，一步步朝自己夢想邁進。

面對即將離開學校的不捨，李宜卉看著學校穿堂一幅幅傑出校友的贈匾，也希望在學校留下紀念，因此向美術指導老師廖彥鈞提出彩繪牆壁的構想與草圖，七月開始在學校懷恩堂二樓牆壁彩繪一幅大型壁畫。

李宜卉表示，之前並沒有畫過大型壁畫，因此構圖上遭遇瓶頸，幸好在老師們的指導下順利克服，沒想到又遇上823這場豪大雨，因為九月初大學即將開學，她一個人冒著風雨趕工，總算如期完成。

北港高中校長傅國樑、校友會雲林區會長林勝祥廿九日感謝李宜卉用這幅畫做為「畢業禮物」，特別頒發五千元助學金，期許她日後再回校創作，用大學求學經驗鼓勵更多學弟妹勇於逐夢。

(中時 )