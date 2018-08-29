暴雨賭博天？屏警冒積水衝豬寮抓賭泥濘溼透

2018年08月29日 18:43 中時 潘建志

屏東鹽埔鄉一處廢棄豬寮改建的賭場在暴雨中聚賭，遭警方鎖定搶進，共逮捕56人。（潘建志翻攝）

淹水也要賭博！低壓帶及西南氣流為屏東帶來暴雨，當四處淹水大家忙著救災之際，鹽埔鄉一處廢棄豬寮改建的賭場竟在暴雨中聚賭，遭警方鎖定，冒著積水搶進後不少賭客驚慌四竄，全身泥濘十分狼狽。員警在追捕過程中不慎落入水坑，全身溼透，最後共逮捕賭客56人。

屏東連續數日降下豪大雨，不少員警不眠不休協助救災及交通管制，50歲李姓男子認為有機可乘，向鹽埔鄉新圍村王姓地主租用一處人煙罕至的豬舍鐵皮屋開賭場，聚眾賭天九牌，並於出入口道路，聘雇陳姓及林姓男子利用無線電把風。

李嫌原以為有大雨掩護，加上有把風可安心聚賭，卻不知已遭警方鎖定。警方28日下午冒著大雨及積水由四面八方圍攻，突破把風線後成功進入賭場，賭徒們一見到員警嚇得驚慌四竄，在大雨中泥地裡連滾帶爬，狼狽逃竄。

員警追捕過程中有人不慎掉入水坑裡，幸好員警身高180公分，水只淹到胸口無大礙，不過也已全身泥水溼透。警方最後將大多數賭客一網打盡，共逮捕賭客56人，並查扣現場天九紙牌、骰子、無線電對講機及賭資2萬多元等相關證物。

有賭客表示，下雨天沒事做，剛好有朋友邀賭便一同前來，下雨天賭博天氣也很涼爽，原以為不可能被發現，沒想到還是被警方查獲。警方訊後依刑法賭博罪全部移送法辦。

(中時 )