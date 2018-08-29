北京旅遊信用監管平台上線 失信者限制入住星級酒店

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旺報

新華社報導，北京市旅遊委透露，北京市旅遊行業首個信用監管平台「信用旅遊」上線，對遊客、導遊等各領域失信被執行人，將限制其入住星級酒店、參團高消費旅遊。

報導指出，北京市旅遊行業信用監管平台實現了與北京市公共信用信息服務平台、北京市企業信用信息平台的互聯互通，對失信企業將採取多網同步公示。

「目前，北京市旅遊委已與發改、民政、交通、工商、稅務、海關等多個部門聯合簽署了不同領域的合作備忘錄，各領域失信被執行人將被限制入住星級酒店、參團高消費旅遊，並在其申請旅行社許可業務、辦理導遊證等工作中予以嚴格審查。」該名北京市旅遊委相關負責人說。

除了旅游從業人員，遊客的不文明行為也會被記錄在案並進行公示。信用旅遊官網上專門有對遊客不文明信息的公示，遊客通過北京市旅遊委的官微還能隨時上傳曝光遊客、導遊的不文明或失信行為。

據介紹，該平台於2017年3月30日開始建設，截至目前已對接各項信用數據1.7億餘條，覆蓋全北京44690名導遊、2672家旅行社、281家等級景區、559家星級酒店等信息。遊客可以通過「信用旅遊」官方網站、官方微信以及政務移動端等多種方式查詢相關信息，了解旅遊行業企業和導遊員的信用狀況，有效識別。

(旺報 )

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