亞運》男子柔道八年後再奪牌 楊勇緯淚流不止

2018年08月29日 18:54 中時電子報 陳志祥 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華柔道隊選手楊勇緯(右)，在亞運男子60公斤級銅牌戰給對手一記過肩摔，本戰靠著出色表現摘下銅牌。(陳怡誠攝)

雅加達-巨港亞運會柔道男子60公斤級銅牌戰，中華隊楊勇緯奮戰北韓選手安在鎔，兩人「驟死戰」摔了4分38秒，最後楊勇緯以「指導勝」擊敗對手，拿下2010年後亞運男子柔道的第1面獎牌，激動的楊勇緯當場淚湧不止。

楊勇緯在雅加達亞運柔道男子60公斤級摘銅，賽後情緒相當激動、落下男兒淚。(陳怡誠攝)

楊勇緯先是打敗葉門選手晉級，可惜第2戰敗在奧運金牌的烏茲別克選手手中，落入敗部，不過，他克服心裡障礙，擊退蒙古選手達斯達瓦搶進銅牌戰，才有機會搶下銅牌，為國內男子柔道運動爭一口氣。

楊勇緯表示，贏了蒙古選手給了他很大的鼓舞，因為他輸過對手達斯達瓦2次，所以平時練習時，針對達斯達瓦而設定情境練習，能夠贏他可以得到很大的鼓勵。

這場銅牌戰打到驟死賽，因為北韓選手攻擊太消極，沒有持續進攻，因而判給楊勇緯獲勝，不過，這場驟死賽打了4分多鐘，楊勇緯贏得並不輕鬆。他說，他較擅長持續攻擊、可能年輕體能較好。

楊勇緯的銅牌是中華隊從2010年之後，再度獲得男子柔道獎牌，2014年仁川亞運男、女選手全部「槓龜」，國內男子柔道等了8年再現獎牌，楊勇緯說，柔道是不好奪牌的項目，我一定要做給大家看。

最後楊勇緯感謝師長與家人的支持，大家對他期望高，他不能辜負大家的期望，放手一搏，其實他很想拿到更好成績，尤其金牌，雖然最後得到銅牌，他表示，可以接受了，畢竟他還年輕，對手都是學長。

(中時電子報)