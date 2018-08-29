少年郎就是想當「閨女」 賓館當手術房「咖擦」了

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

「偽娘」風氣衝激下，許多雄赳赳的大男生，性別傾向就是想當成「黃花閨女」。在，在中國大陸有名少年郎「小紫」（化名），一心想當女生，但是他在未能取得父母的同意下，竟然從網路社群認識一名所謂的「手術專家」，就找了一家賓館當成手術房，偷偷幫小紫「咖擦」去勢，而扯的是這名「專家」並非醫生，閹割手術是看網路視頻學來的。

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這名18歲少年家住浙江，在生理與外形上都是正常的男孩子，但從小學三年級開始，他就穿過女裝，嘗試做女生的感覺。後來小紫發現自己的心理也逐漸變化，他在心中埋下了想要變性的想法。

據中國大陸《青年時報》報導，小紫從高一開始就一直偷偷在網上購買雌性激素吃並持續服用至今，他內心始終對變性充滿嚮往，吃激素也是為做變性手術做準備。

今年3月，經過當地醫院泌尿科的專業檢查和心理醫生的諮詢，小紫認為自己是有易性癖，更加堅定了想要變成女人的想法。

但一直以來，小紫的父母對此並未察覺。小紫雖然很想變成女人，但他沒有選擇去正規醫院做手術。因為變性手術需要許多條件，其中包括提供已告知直系親屬擬行手術的證明，小紫知道，他的父母肯定不會同意。

於是，怕被父母看出端倪的小紫離家出走了，還在網路上加了—個叫「藥娘群」的社群，裡面有著跟他類似情況的網友。也是在這個群裡，他認識了一位自稱「經驗豐富」的「醫生」——小俊（化名）。和小俊多次聯繫後，小紫從老家來到杭州，在一個賓館的房間內接受了「變性手術」。

經過一個多小時，小紫的兩側睾丸被切除。手術結束後，小斌向小俊支付了6000元（人民幣，約台幣28000元）手術費，從此小紫算是完成他多年未結的「心願」，但對他的父母來說，這是猶如晴天霹靂的消息。

今年5月，小紫的父母從小斌的朋友處得知，兒子從外貌體征上看已是個女人了。他們覺得事有蹊蹺，便急忙趕到杭州尋找小紫。當他們看到小紫時，他們絕望地發現事情已經不可逆轉，父母當即氣得報了警。

經鑒定，小紫雙側睾丸缺失，構成重傷二級。而這個給他做手術的「醫生」小俊，其實從未取得過醫生執業資格，也未接受過任何醫學教育，所謂的手術技能，只是從網上看視頻學會的「江湖技藝」！

(中時電子報)

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