亞運》就愛打拳帥氣 甘家葳要拚奧運門票

儘管止步亞運8強，甘家葳(右)對於拳擊的熱愛卻沒減低。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

雖在雅加達-巨港亞運男子75公斤級8強戰不敵哈薩克強敵，甘家葳賽後眼中仍充滿光采，因為他就愛打拳擊的帥氣感覺，尤其是閃躲對手出拳後，隨即揮拳擊中對方的反擊拳感覺很帥，他對未來更充滿夢想，「我很想拚拳擊奧運門票！」

國中時打過排球，也練拔河的甘家葳，後來因為拔河隊解散，只好跑去學校拳擊社團玩玩，被教練看上他的天分，從國三才開始他的拳擊路，「外人或許認為拳擊很殘忍，但打拳的我們早就習慣了，能對對手殘忍才是尊重。」

其實甘家葳剛開始練習拳擊，經常帶著傷勢回家，讓家人相當反對他打拳，後來逐漸打出成績後，家人才慢慢支持他的決定，「我從小就很好動，也會到處跟人偷偷打架，只是我都非常小心，打架都沒有被人發現，現在當然不會了。」

來自鄒族的甘家葳，在打拳擊時受過最嚴重的傷勢，就是左眼眶嚴重骨折，但這並未打擊他想要苦練拳擊的決心，為了準備這次亞運，他更特別前往紐西蘭進行長達1個月的移地訓練，就是想要拚出一個好成績。

「儘管我闖到亞運8強了，但我還不滿足，我想要變得更強，才有可能挑戰奧運，」甘家葳說，「不過我的身材比較矮小，打75公斤級實在有點吃虧，我會試著把體重降下去，然後挑戰其他量級的比賽，希望可以拿下不錯的成績。」

說到自己最喜歡閃過對手出拳，然後第一時間出拳擊中對方的感覺，「那應該就像日本漫畫『第一神拳』當中的反擊拳一樣吧，其實我也是開始練拳擊之後，才會去看拳王阿里的影片，這會讓我更加愛上這項運動。」

(中時電子報)

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