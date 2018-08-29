仁美國小開學祈福迎新 學童抽幸運籤

2018年08月29日 18:34 中時 張妍溱

校方今年設計「見面禮」發送幸運籤都是大吉，學生只要對老師說一句吉祥話或祝福語，就獲得一個「幸運籤」。（張妍溱翻攝）

開學前夕，台中市北屯區仁美國小除了舉行祈福活動，今年校方以花博為主題，打造校園如童話森林般場景，開學當天校長帶領老師精心裝扮國王、王子、公主等造型迎接新生，有棒棒糖、抽幸運籤活動，送小一新生當「見面禮」。

校長張永雄表示，為了祈福，他率領教職員工在開學日前夕，到附近文昌廟祈福，開學當天，新生入校先進行闖關活動，接受「挑戰」。首站必須通過「聰明長智慧」搖3次手搖鼓、接著第2關「勤學有恆心」單腳站立3秒、最後1關「頂呱呱好棒」用頭頂西瓜氣球，學童通過3關考驗，宣告成為小一新生。

校方指出，今年設計「見面禮」發送「幸運籤」都是大吉，學生只要對老師說一句吉祥話或祝福語，就獲得1個「幸運籤」，像是「日行一善你會獲得更多，天天都有好心情」，「家人有愛心，老師有耐心」，內容滿滿期望與祝福的話語，襯托開學氣氛。

另外祈福卡、許願區，讓新生家長為小一新生許下願望。家長會和師長準備開學文具袋，有鉛筆、橡皮擦、直尺、彩虹筆。鉛筆，希望學童寫下新知識，橡皮擦代表知錯能改，直尺意指守規知長短，彩虹筆則是繽紛快樂學習。

(中時 )