中時晚間快報》「選戰到今天為止」 吳敦義再勸退陳子敬

「選戰到今天為止」 吳敦義再勸退陳子敬

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中時電子報
綜合報導

◎「選戰到今天為止」 吳敦義再勸退陳子敬

國民黨立委林為洲今天宣布退出新竹縣長選舉，顧及國民黨內的團結。林為洲今天在國民黨團同事的陪同下舉行記者會宣布退選，國民黨團總召江啟臣表示，「這是經過非常多黨內人士，包括馬總統、洪主席、朱主席，大家的努力，全力溝通下的結果，為國民黨立下汗馬功勞的林為洲，做出令人敬佩，格局遠大的關鍵決定。」

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(中時電子報)

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