中時晚間快報》「選戰到今天為止」 吳敦義再勸退陳子敬

2018年08月29日 18:27 中時電子報 綜合報導

◎「選戰到今天為止」 吳敦義再勸退陳子敬

國民黨立委林為洲今天宣布退出新竹縣長選舉，顧及國民黨內的團結。林為洲今天在國民黨團同事的陪同下舉行記者會宣布退選，國民黨團總召江啟臣表示，「這是經過非常多黨內人士，包括馬總統、洪主席、朱主席，大家的努力，全力溝通下的結果，為國民黨立下汗馬功勞的林為洲，做出令人敬佩，格局遠大的關鍵決定。」

◎川普激動宣稱大新聞 希拉蕊電郵遭陸駭客入侵

美國媒體最新報導爆料，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）所使用的電腦遭中國大陸駭客入侵，任期內幾乎所有電郵文件均被複製送出，消息傳出川普反應激動更宣稱這是大新聞，值得關注。

◎估計12萬人受影響 維骨力10月起停止健保給付

今年十月開始，健保署將取消給付治療退化性關節炎的「維骨力」等含葡萄糖胺共31項指示用藥，因經骨科、外科醫學會評估，療效並不明確，12萬人受影響，每年約可省下1.2億元健保支出。

◎陶喆辦音樂夏令營 陸節目迎戰羅志祥李榮浩

陶喆出道21年，十分熱愛音樂的他，近年來創辦「新歌文創」推動各類音樂教育，日前在台北文創中心舉辦「小小音樂人」流行音樂夏令營，他與製作人朱敬然一同到場，陶喆還在現場即興和年僅11歲的小小樂手們一起合作，陶喆笑說 :「第一次與這麼年輕的小小音樂人Jam（即興合奏）音樂，真的很難忘。」

(中時電子報)