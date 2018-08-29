台中敬老愛心卡兩千輛計程車上路 議員批「看的到、吃不到」

▲市議員黃馨慧29日質詢時，痛批市府的敬老愛心卡2.0，看的到、吃不到！（陳世宗攝）

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台中市政府7月推敬老愛心卡2.0政策！市府宣傳65歲以上老人可以看病、搭計程車！市議員黃馨慧29日痛批說，實施至今近2個月，民眾抨擊「看的到、吃不到」！社會局長呂建德說，交通局目前簽約有2000輛計程車，分成租用或買斷刷卡機；市府近期會與12家合約醫院或診所開辦敬老愛心卡優惠。

黃馨慧指出，林佳龍以「排富」為由、砍掉老人健保補助，改敬老愛心卡2.0政策，宣稱持卡可看病及搭計程車，還廣發文宣散佈好康消息；未料！7月16日起只各區衛生所看病可以折抵部分負擔及掛號費，經常看病的診所或醫院目前均未配合該政策。

黃馨慧表示，就醫民眾若具有特殊身分，如榮民、中低收入戶，可減免或全免掛號費，使用敬老愛心卡會不會反而變成要付費？且衛生所若沒有高齡者以往病歷，要如何對症下藥？

使用敬老愛心卡搭計程車，到底可以部份或全額扣抵？計程車以每日現金收入維生，若配合該政策數個月後才拿到現金，要如何養家活口？呂建德回答說，「這是交通局負責。」黃馨慧要求社會局長呂建德擬定政策自治條例，確保市民權益！

呂建德說，使用敬老愛心卡預計9月將有基層診所陸續加入，10月起台中市19家急救責任醫院與社區醫院會陸續加入。交通局強調，搭乘計程車將比照與客運業者簽約機制，制定稽核機制以約束計程車業者，預計9月可持卡搭乘合作的計程車以折抵車資。

(中時 )

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