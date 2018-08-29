私幼至公平會檢舉準公共壟斷 批政策違反公交法

私幼至公平會檢舉準公共壟斷 批政策違反公交法（資料照 盧金足攝）

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準公共化政策在8月1日正式上路，卻引發幼保界大力反彈，中華民國兒童教保聯合總會上周至公平會檢舉，指控該政策是聯合壟斷，有違公平交易法之疑慮，影響私幼公平競爭之權利，該總會會長批評「政策讓我們沒有自由選擇的意志」。公平會證實該案已立案、處理中。

中華民國兒童教保聯合總會會長謝子元上周至公平會提出檢舉函，認為準公共化政策違法公平交易法。他說政策要求園所為教師調薪幅度超過20％，大大超過基本工資，然而收費卻得下降，他批評「根本活不下去」。

檢舉函內寫到，準公共化政策要求全國私立幼園接受統一制定的價格標準，有聯合壟斷的事實，形成不公平競爭條件，合約許多點也對業者明顯不公，謝子元舉例「如果合約終止，教育部可以將所有學生轉至其他園所」。

準公共化政策規定60人以下私立幼兒園所每年每人最多僅能收取12萬、61到120人的園所為10萬8000元、121人以上園所則為9萬6000元，並規定每位教師最低都須領取2萬9000元的薪資，等於是「收入降低、成本增加」。

謝子元指出，民辦私立幼兒園是私人單位，應該公平競爭，且每位老師學經歷不同，沒有理由領取齊頭式的薪水。

謝子元表示，教育部國教署副署長許麗娟說「這些規定都是依據非營利幼兒園的營業狀況而定，非營利幼兒園做得到，你們也應該做得到」，然而謝子元指出，非營利幼兒園沒有負責人、房租、廚工、司機、娃娃車等各項成本，也不需繳稅，甚至每年還享有教育部的預算，「完全不一樣要怎麼比？」

另外謝子元說，目前加入準公共化的園所多是在偏僻地區或品質不佳的「害群之馬」，認為教育部根本在「圖利害群之馬」。

公平會發言人彭紹瑾證實「已立案，處理中」，但對該案進度與想法不願多說，只說公平會會再依法討論。國內政策被業者檢舉有聯合壟斷之嫌極為罕見，可見行政院力推的政策引發的不滿有多劇烈。

(中時 )

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