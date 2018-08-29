尖山國小足球隊見台東髒亂 順手淨灘

2018年08月29日 19:01 中時 何冠嫻

尖山國小足球教練劉恆亮利用足球袋搬運垃圾，直呼比垃圾袋還好用，容量大又不易刺破。（何冠嫻翻攝）

尖山國小足球隊員們享受台東好山好水後，盡心力將沙灘清理乾淨，回饋台東。（何冠嫻翻攝）

頭份市尖山國小足球隊日前到台東進行移地訓練，觀光之餘，驚見海濱公園的沙灘上遍及大大小小玻璃瓶、寶特瓶、塑膠袋等垃圾。11位5、6年級的足球隊員們，皆身體力行、同心協力撿拾垃圾，實踐環境愛護，還給海洋生物們乾淨的家。

尖山國小足球隊的球員們從日本比賽回來後，由足球教練劉恆亮帶領到台東進行移地訓練，劉恆亮表示，為滿足孩子們對海洋的好奇心，增廣他們對世界的見聞，便整隊前往海濱公園放鬆心情、吹吹海風散步。

抵達現場後，劉恆亮驚嘆，海濱公園內的美麗沙灘竟堆滿垃圾，向球員們詢問淨灘意願，並表示不強迫參與，但球員們各個毫不遲疑地點頭答應，立刻同心協力，將沙灘上隨處可見的垃圾清理乾淨。

球員們以現場大塑膠袋蒐集垃圾，劉恆亮也靈機一動，拿出車上的足球袋搬運垃圾，歷經1小時終於清除垃圾乾淨，並移至草坪推放以免遭海浪捲走，旋即打給台東清潔隊處理後續。劉恆亮表示，原以為女孩子會比較願意清理環境，沒想到這11位小球員不但異口同聲答應，並立即彎腰行動，讓他既驚訝又感動。

(中時 )