寬心園首推「五穀南瓜派」入選台中十大伴手禮評選

2018年08月29日 19:06 工商 曾麗芳

五穀南瓜派不僅可以當早餐、下午茶或宵夜點心，還可以變化出多種料理。（圖／曾麗芳）

競爭激烈的「台中十大伴手禮」評選活動，目前正如火如荼的展開；其中，全台最大的蔬食連鎖品牌「寬心園」精緻蔬食餐廳，今（29）日宣布集團最新推出的「五穀南瓜派」，今年首度入選十大伴手禮第三階段全民票選的100強產品之列。和緣餐飲集團董事長黃瓊瑩開心表示，歡迎民眾9/1、9/2到台中公園92攤位前品嘗美味的南瓜派，同時投票。

以全素月餅在中秋送禮市場佔有一席之地的寬心園，為了與傳統月餅市場作區隔，今年特別推出入圍台中十大伴手禮評選名單的「五穀南瓜派」，作為中秋送禮的新選擇！

和緣餐飲集團執行長張志遠表示，五穀南瓜派是以新鮮南瓜打製的南瓜泥與香菇製成素食內餡，派皮則加上五穀米增添香氣與營養，南瓜派可直接回溫冷食，也可放入烤箱或微波爐中加熱回烤，風味更加香濃酥脆。

寬心園廚藝總監施建瑋則表示，五穀南瓜派不僅可以當早餐、下午茶或宵夜點心，還可以變化出多種料理。例如將南瓜派回溫後放入平底鍋中，以小火兩面乾烙出金黃色澤後切小塊，搭配生菜沙拉一起食用，就是一道美味又有飽足感的南瓜派生菜沙拉。

另外，將兩面乾烙後的南瓜派對半切開，與苜蓿芽、小豆苗、菜酥、綜合堅果一同捲入塗上美乃滋的墨西哥餅皮中，就成了一道軟Q帶酥脆的南瓜派墨西哥餅；甚至中秋節烤肉時，直接將五穀南瓜派放在炭烤爐上炭烤，立刻就可嚐到熱騰騰又香噴噴的南瓜派美味。

寬心園為歡慶「五穀南瓜派」入圍「台中十大伴手禮」百強評選之列，10入裝原價440元，現在優惠價400元；9/1-9/30於全省寬心園門市購買「五穀南瓜派」，還可享第2件8折優惠。

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