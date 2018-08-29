亞運》桌球混雙全軍覆沒 單打接著登場

陳建安(左)、鄭怡靜的桌球混雙搭檔止步亞運8強。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

在桌球男團進帳1銅的中華羽球隊，29日出戰桌球混雙，陳建安／鄭怡靜雖闖進8強，卻以0比3輸給香港對手遭到淘汰，另1組混雙莊智淵／陳思羽則在16強，就以0比3輸給北韓組合，混雙宣告全軍覆沒，接著就換單打登場了。

陳建安／鄭怡靜先以11比5、11比2、11比9直落三擊退澳門組合，接著也以11比7、8比11、11比5、16比14氣走泰國搭檔，沒想到竟在8強戰，慘遭香港對手以11比7、11比8、11比2橫掃出局，連爭牌機會都沒了。

陳建安賽後一臉鐵青走出球場，完全不肯接受任何媒體採訪，儘管鄭怡靜停下腳步受訪，她的表情卻始終相當沉重，「我只能說，對方發揮確實比我們好，我們一路都被壓死，幾乎沒有反擊，整場比賽明顯陷入被動模式。」

「或許我們準備不太足夠，配合上也還有不少問題，銜接也不夠好，所以才從第1局就被壓制，根本沒有解決方法，」鄭怡靜說，「我想我們已經盡力了，可是壓力真的很大。」當她說到此處，眼眶似乎已經泛著淚光了。

一旁的陳思羽連忙幫鄭怡靜解圍，「其實也不能責怪怡靜，別的國家的混雙都是長時間接受培訓，我們可能每個月才搭檔練習1次左右，光在默契上面，就完全無從比較，怡靜的狀態其實維持很好，所以才會格外感到壓力。」

「像我們亞運之前的練習，每天幾乎從早練到晚，不只沒什麼時間休息，甚至練到衣服已經全都濕了，這樣訓練模式是否正確，我不敢多講什麼，只是看到別的國家都請來奧運級教練教導，未免讓我們感到羨慕。」陳思羽說。

(中時電子報)

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