花蓮》斥資7000萬打造花蓮水上訓練基地 預計明年完工

2018年08月29日 19:06 中時 張祈

花蓮體中金牌龍舟隊過去6年都以鯉魚潭為訓練基地，與花東縱谷國家風景區管理處以「認養」方式合作10多年，過去船艇皆以貨櫃收納，空間不敷使用，經花蓮縣政府協助申請成立「水上訓練基地」，獲得中央核定7千萬，預計今年底發包動工，最快明年完工使用。

花蓮體中定期提出申請書向縱管處借用鯉魚潭空間訓練超過10年，路面基地設在潭南，避開交通要道及當地水上遊憩業者用地，相處多年已經有一定的配合默契，以不影響訓練為主，但選手透露，仍無法避免遊客誤闖訓練地，僅能多加勸導。

水面上的空間問題不大，倒是地面上的收納空間令體中非常頭痛，尤其長久訓練，累積相關器材也多，從過去的4個貨櫃暴增至14個貨櫃，也曾因數量太多，被民眾依「妨礙潭容」為由投訴，管理單位縱管處居中協調，以維護環境整潔為基本要求。

為改善訓練建設不足，花蓮體中在縣府協助下向中央提出「水上訓練基地」申請，獲得中央核定7000萬元，縣教育處體健科長白鴻儀指出，總經費由中央提撥6300萬，地方政府自籌700萬，建物設計由體中規劃，目前設計送審中，最快今年11月完成發包，明年下半年完工啟用。

白鴻儀表示，水上訓練基地將設在潭北靠近大草皮的區域，設計500多坪的一層基地，為複合功能的艇庫，設有收納船艇的空間、選手重訓、盥洗空間及室內訓練池，對外也有教育訓練空間，供全縣學生民眾使用，未來舉辦大型賽事也可作爲行政基地。

(中時 )