台南》台南市議員選舉登記第3天 36人完成登記

2018年08月29日 18:59 中時 洪榮志

台南市議長賴美惠（後排中）的兒子李宗翰（前排右）登記參選台南市第一選區市議員。（洪榮志攝）

台南市議員選舉登記第3天，共有36人完成登記。民進黨議員參選人陳秋萍、陳怡珍及周麗津姊妹淘們，29日連袂低調前往台南市選委會登記；台南市議長賴美惠的兒子李宗翰，也在母親及支持者的陪同下登記。

永康區議員參選人陳秋萍與中西、北區議員參選人陳怡珍及安平、南區議員參選人周麗津說，由於都是民進黨提名的女性議員參選人，加上有著對台南一樣深厚的理想及信念，在大姊陳秋萍的號召下，姊妹淘們相招一起前往選委會登記。

尋求連任的東區市議員陳金鐘，也在妻子徐淑真、醫界友人及鄉親的陪同下完成登記。他認為，強化各區防洪及治水工作迫在眉睫，他絕對會扮演監督角色，要求市府編列預算投入東區防洪工作，讓在地民眾住得安心、安穩。

29日台南市議員選舉登記名單如下：第1選區張世賢、李宗翰、沈家鳳、李宗智；第2選區方一峰、陳昆和、陳俊安、王平川；第4選區陳福慶；第5選區李文俊、黃俊勝、林志展、林志聰；第6選區黃麗招、唐儀靜；第7選區李鎮國、陳宗明、鄭瑋玨、陳秋萍、林燕祝、林易瑩；第8選區陳怡珍、吳杰；第9選區周麗津、林美燕；第10選舉區陳金鐘、陳進男、陳正育、蔡旺詮；第11選區吳禹寰、杜素吟、江國銘、劉正昌；第12選區李美素、穎艾達利；第13選區伍宗康。

(中時 )