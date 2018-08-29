中職》合約總值700萬元創中職新高 古林睿煬成統一獅「19」號

2018年08月29日 18:50 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

統一獅今天為季中選秀選中的新秀舉辦加盟記者會，其中第一輪獲得青睞的古林睿煬選中「19」號球衣，簽約金550萬以及激勵獎金150萬、月薪5萬，總值700萬元超越2002年興農牛給予蔡仲南總額600萬元的合約，寫下中職新紀錄。

古林睿煬畢業於桃園棒球強權平鎮高中，不僅是平鎮王牌投手之一，更多次代表中華隊在國際賽爭光，今年從平鎮畢業的他隨即投入中職選秀，優異的身手在第一輪就獲得獅隊指名。

古林睿煬因傷錯過今年U18賽事，他預計下週二向統一獅報到，獅隊預計給他1年的養成時間，計畫明年球季下半季才會讓他上一軍。對此，古林並不心急，他認為球隊是因為重視他才會給予如此規劃，他也會在這段時間好好強化自己。

此外，統一第2指名的張偉聖則與球團簽下簽約金400萬及激勵獎金50萬，月薪6.5萬的合約。第3輪加盟的劉軒荅簽約金330萬、激勵獎金80萬、月薪7萬。

除上述前3輪選手外，其他選手簽約金及激勵獎金如下：第四輪李丞齡簽約金280萬，激勵金80萬，月薪5萬 ; 第五輪方建德簽約金200萬，激勵金50萬，月薪6萬 ; 第六輪林靖凱簽約金160萬，激勵金50萬，月薪5萬 ; 第七輪簽約金100萬，激勵金50萬，月薪5萬。

(中時電子報)