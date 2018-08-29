辣妻與老同學搞上床 小王簡訊露餡竟稱遭仙人跳

人妻結婚8年，卻在2015年11月同學會時與當年追求過她的賴姓男同學相聚，賴男再度展開猛烈追求，人妻敵不過誘惑進而展開婚外情，甚至發生性關係。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名身材姣好的人妻結婚8年，卻在2015年11月同學會時與當年追求過她的賴姓男同學相聚，賴男再度展開猛烈追求，人妻敵不過誘惑進而展開婚外情，對此，丈夫開始發現妻子行蹤成謎，妻子使用通訊軟體時又遮遮掩掩，暗地調查才發現妻子竟與賴男在討論懷孕問題，讓丈夫憤而提告。

判決指出，賴男在與人妻開完同學會後展開熱烈追求，人妻抵抗不了誘惑與對方發生姦情，人妻也開始行蹤成謎，讓丈夫起了疑心，懷疑妻子暗地養小王。經暗地調查，發現妻子在通訊軟體中提及「如果意外有了，怎麼辦？」賴男回應「處理掉啊」等討論懷孕事項，讓他驚覺自己戴了綠帽。

2人在通訊軟體內還提及有關做愛的細節，例如「前面過程不重要？」、「會痛」等字句，加上賴男做愛不喜愛戴套，還演練如過意外懷孕該如何採取措施，此外，丈夫還搜出妻子與賴男出遊照，2人好似熱戀中的情侶，人妻才坦承2人交往1年多，並且多次在住處發生性關係，讓丈夫憤而向賴男提告。

據《自由》報導，法院審理時，賴男供稱，與人妻的對話都是玩笑話，表示對方會到住處都是借電腦查資料，而且母親都在家，並未與人妻獨處，指控自己遭到「仙人跳」。不過，高院認為，賴男辯詞不可採信，依3個通姦罪判處賴男5月徒刑，可易科罰金新台幣15萬元定讞。

(中時電子報)

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