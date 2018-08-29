賴揆指示6都警局長查察賄選、防制暴力 確保年底九合一選舉順利完成

2018年08月29日 19:32 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「107年第4次治安會報」時表示，年底9合1選舉選務及維安工作的困難度高，為確保選舉順利完成，請中選會與內政部警政署密切協調聯繫，此外，賴揆也指示6都警察局長，年底選舉競爭激烈，務必要全力以赴，在地方要因地、因案制宜，不僅查察賄選，也要打擊組織犯罪、制止暴力，讓年底選舉公平舉行，順利完成。

內政部在治安會報中提報「警察機關打擊黑道幫派執行情形與策進」與「107年地方公職人員選舉治安維護整備工作報告」，法務部提報「107年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作報告」。

賴揆在聽取「警察機關打擊黑道幫派執行情形與策進」報告後表示，為防制幫派分子擾亂社會治安及介入年底地方選舉，請內政部掌握幫派介入選舉情資，落實辦理各項防制作為，並請台灣高等檢察署持續協調統合檢警打擊能量，持續防制幫派假藉政黨名義，或以暴力、賄選手段介入選舉。

賴揆在會中也宣示將打擊幫派犯罪列為今年下半年治安工作首要任務，建立並應用檢警情資、情蒐聯繫通報平台，以及反毒、查賄通報網，聚焦打擊幕後滋事者，使其儘速到案，以展現查賄防暴、淨化選舉之效，請相關部會與各級單位務必全力以赴。

針對「107年地方公職人員選舉治安維護整備工作報告」與「107年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作報告」，賴揆表示，面對各界對於杜絕賄選、選賢與能的高度期待，攸關我國民主政治長遠發展，檢、警、調、廉政、政風機關均應全力投入選舉查察工作。

賴揆強調，近日(8月27日至31日)為年底地方公職人員選舉候選人登記日，年底選舉激烈，選舉治安整肅工作必須做好萬全準備，請內政部警政署全力做好治安維護工作，並積極配合查察賄選相關事宜，確保選舉順利進行。

(中時 )