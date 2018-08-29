亞運》戴資穎一句話 展現金牌球后的高度

2018年08月29日 19:15 中時電子報 李弘斌 ／人物側寫 ／人物側寫

戴資穎（中）身高不如印度雙姝辛度（左）、賽娜，但奪金就是最高的成就。（杜宜諳攝）

「世界球后」戴資穎28日在雅加達亞運羽球金牌戰輕取「印度一姐」、里約奧運銀牌得主辛度，記者虧她說，站上頒獎台，感覺終於跟179公分的辛度一般高了，沒想到小戴回答了一句話，立刻展現出「金牌球后」的高度。

「我只有站在上面能比她們高。」小戴說。

小戴的口吻輕鬆而自然，但細細咀嚼這句話，其實蘊含著競技運動最迷人的道理。不分高矮胖瘦、種族膚色甚至年紀大小，運動員的表現和成績，決定了他們的高度。而在本屆亞運羽球女單賽場，小戴就是最高的王者。

身高162公分的戴資穎，以手中球拍和炫目球技，詮釋屬於世界球后的獨有高度。（杜宜諳攝）

正因為小戴展現出這樣的高度，也難怪在賽後記者會被對岸記者問到，是不是「很想要」這面亞運金牌，來證明自己能夠贏得大賽冠軍，會令她有些不悅，也讓現場台灣媒體猛翻白眼了。

的確，比如前女網球后沙芬娜，還有今年澳網才粉碎質疑的「丹麥甜心」的沃茲妮雅琪，都曾因欠缺大賽冠軍而被稱作「無冕后」，類似質疑其來有自，但小戴的狀況顯然不同。從前年底登上球后以來，是各國好手看到她就頭大，研究如何突破她的多變球路，小戴用表現所打造出來的高度，早就已經擺在那裡。

「需要（證明）嗎？」小戴很酷的說。

這面亞運金牌，與其說是要向外界證明，更大價值應是小戴又過了自己這關。她在世錦賽8強止步，不論是生理或心理層面發生狀況，短短半個月就能在亞運及時修正。當小戴打出她真正的身手，金牌就是只是個結果而已。

(中時電子報)