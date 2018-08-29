賈伯斯家人互槓 女兒回憶錄稱亡父冷血 遺孀與妹妹反擊

賈伯斯女兒麗莎的新書Small Fry下周即將出版，不過提前曝光的部分內容卻引發家庭紛爭。(摘自麗莎的官方推特)

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親人互槓！ 蘋果公司創辦人賈伯斯的女兒麗莎撰寫的回憶錄《Small Fry》，下月4日即將出版，其中提早曝光的部分章節，把這位已故科技鬼才描繪成冷血無情的父親，引起賈伯斯遺孀羅倫‧鮑爾，以及賈伯斯的妹妹莫娜‧辛普森不滿，稱書中的文字與她們記憶中的賈伯斯有「天壤之別」。

姑嫂兩人聯名發表的聲明指出，「麗莎是我們家庭的成員，因此讀了她的書讓我們難受，這和我們對那些時期的記憶有天壤之別，她對史提夫的描述，不是我們認識的丈夫與父親。」

聲明中寫道，「史提夫愛麗莎，他對於自己在她小時候沒有當個稱職父親，覺得後悔。在史提夫人生的最後一段日子，麗莎與我們相伴他身邊，對史提夫來說是很大的慰藉，我們對那幾年間如家人般的相處心存感激。」

1972年，17歲的賈伯斯與學妹克莉絲安陷入熱戀，但兩人分分合合。1978年，克莉絲安生下女兒麗莎，兩人的愛情故事再也回不去。由於賈伯斯不想當爸爸，拒絕承認孩子是自己的種，甚至要克莉絲安墮胎，但她堅持留下孩子。賈伯斯足足2年不願認親生女兒，直到蘋果上市的前一年，賈伯斯才同意支付麗莎的撫養費。

繼克莉絲安之後，麗莎也出版回憶錄回顧童年，並得到母親的支持。麗莎在書中寫道，賈伯斯曾在她噴香水時說她「聞起來像廁所，」另外還曾揚言，不會在她臥房裝暖氣。在某次家族治療課程中，麗莎告訴治療師她覺得孤單，希望父母對她說晚安；而羅倫鮑爾曾告訴她，自己和史提夫就是「冷酷的人」。另一段章節中，麗莎提到賈伯斯有時沒付帳就離開餐廳，還發出怪聲嘲弄她的表兄弟。不過麗莎說，她對父親仍抱著炙熱的愛。

羅倫鮑爾向來捍衛亡夫名譽和形象不遺餘力，而對於繼母和姑姑的聲明，麗莎和出版社目前尚無回應。

(中時 )

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