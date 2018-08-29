唐美雲自己嚇自己　上演「皇帝徹夜未眠」

歌仔戲名角唐美雲（左）在《夜未央》飾演晚年為心魔所苦的漢武帝，對周圍的妻小皆不信任。右為歌仔戲名旦許秀年，在劇中飾演皇后衛子夫。（國家兩廳院提供）

友善列印
中時

宮廷劇熱潮不斷，新編歌仔戲也趁勝追擊。國家文藝獎得主唐美雲新挑戰，在新作《夜未央》裡，飾演終日想著自己可能被陷害，因而徹夜未眠、為心魔所苦的漢武帝，為了鞏固大位，甚至想殺掉親生骨肉，唐美雲表示：「宮廷戲反映三人成虎的社會，小小的謠言，可能擾亂一個人的心智，甚至是撼動國家社會的走向。」

唐美雲表示，過去與漢武帝相關的戲碼，大都是談論在他和皇后衛子夫之間的情感戲，這次則是聚焦在年邁的漢武帝身上，「他是一個打過江山、指揮千軍萬馬的人，最後年老了，卻被困在自己創造出來的恐懼裡。」

導演戴君芳表示，整齣戲看下來，會感覺漢武帝是大壞人，「但最後會發現，其實沒有人是壞人，這都是宮廷現實，也是他們的生存法則。」

戴君芳表示，舞台設計有一座大牆，象徵歷史大牆，乘載著歷史記憶，「同時還有四根傾斜的擎天宮柱，加上旋轉舞台，在舞台旋轉時，順著角度，有時柱子看起來就像是正的，像是一盤賭盤上的棋，局勢隨時有變化，很刺激。」

編劇陳健星表示，劇名取為《夜未央》，其來有自，「劇中的角色，包括漢武帝、太子、皇后衛子夫、大臣等，他們內心都有自己的恐懼，對周圍環境的不安全感，因而陷落在那樣的黑暗裡，一直等不到自己的黎明。」

《夜未央》將於9月27日至30日，在台北國家戲劇院演出，部分場次設有口述影像服務。

(中時 )

法布甜經典禮盒 未到中秋已狂銷… 全台20位大小朋友 樂當一日大甲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。