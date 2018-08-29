唐美雲自己嚇自己　上演「皇帝徹夜未眠」

2018年08月29日 19:07 中時 李欣恬

宮廷劇熱潮不斷，新編歌仔戲也趁勝追擊。國家文藝獎得主唐美雲新挑戰，在新作《夜未央》裡，飾演終日想著自己可能被陷害，因而徹夜未眠、為心魔所苦的漢武帝，為了鞏固大位，甚至想殺掉親生骨肉，唐美雲表示：「宮廷戲反映三人成虎的社會，小小的謠言，可能擾亂一個人的心智，甚至是撼動國家社會的走向。」

唐美雲表示，過去與漢武帝相關的戲碼，大都是談論在他和皇后衛子夫之間的情感戲，這次則是聚焦在年邁的漢武帝身上，「他是一個打過江山、指揮千軍萬馬的人，最後年老了，卻被困在自己創造出來的恐懼裡。」

導演戴君芳表示，整齣戲看下來，會感覺漢武帝是大壞人，「但最後會發現，其實沒有人是壞人，這都是宮廷現實，也是他們的生存法則。」

戴君芳表示，舞台設計有一座大牆，象徵歷史大牆，乘載著歷史記憶，「同時還有四根傾斜的擎天宮柱，加上旋轉舞台，在舞台旋轉時，順著角度，有時柱子看起來就像是正的，像是一盤賭盤上的棋，局勢隨時有變化，很刺激。」

編劇陳健星表示，劇名取為《夜未央》，其來有自，「劇中的角色，包括漢武帝、太子、皇后衛子夫、大臣等，他們內心都有自己的恐懼，對周圍環境的不安全感，因而陷落在那樣的黑暗裡，一直等不到自己的黎明。」

《夜未央》將於9月27日至30日，在台北國家戲劇院演出，部分場次設有口述影像服務。

(中時 )