全台20位大小朋友 樂當一日大甲芋頭農

來自全台的20位大小朋友，開心體驗一日農夫。（陳淑娥翻攝）

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中時
在大人的協助下，孩子們動手收割芋頭。（陳淑娥翻攝）

樂當一日芋頭農！全台20位大小朋友29日造訪芋頭的故鄉大甲，來到匠師的故鄉休閒農業區體驗食農教育，他們穿梭在比人高的芋頭林，親手拔芋頭並製作城美味的芋頭丸，樂不思蜀直呼還要再來！

「芋見大甲食在幸福」活動由農委會、台中市府農業局指導，此時正是大甲芋頭開始進入熟成的季節，相關單位邀請民眾循著紫色的幸福魅力一探芋頭究竟，活動內容包括達人導覽、芋丸DIY、藺草手做小物-狗來福DIY等實作體驗、農夫餐共食及逍遙匠師的故鄉等。

大甲在地芋頭達人李春生，針對如何安全栽培芋頭解說及下田體驗農事活動，安排親子下田拔芋頭，由於受氣候影響下著雨，大家赤腳踩著泥濘的田土，感受農人的辛苦，以及感受食物得來不易。

親子們從田中採下芋梗，由農村媽媽教大家析芋梗，將剛採出土的芋頭動手削皮、切塊、蒸熟，再用雙手揉製成幸福芋丸子。午餐除了品嘗芋梗、芋丸外，所有菜餚材料均來自大甲產銷班及農場自產的安全蔬菜，充分體驗農村共食的氛圍。

藺草手做小物-狗來福DIY是匠師的故鄉休閒農業區向日葵農場新開發的體驗活動，結合在地藺草特色做成來福狗，在依個人喜好上色，作品呈現各異其趣的藺草狗樣貌；最後大家徜徉、探索匠師的故鄉及進行特殊的海濱生態導覽，開心體驗一日農夫食農教育活動。

(中時 )

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