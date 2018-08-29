路跑》長榮航空城市觀光馬拉松 報名抽機票

2018年08月29日 19:19 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

長榮航空今年首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，比賽將於10月28日於總統府前廣場起跑，主辦單位29日表示，報名時間延長至9月14日下午5點，歡迎跑者報名參加，跑者完成報名後還可上網登錄相關資料，有機會抽中日本知名馬拉松參賽名額及機加酒套裝行程，活動報名網頁為https://2018run.evaitf.com。

2018長榮航空城市觀光馬拉松這次推出全新賽道，半程馬拉松通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，邁向台灣專業馬拉松賽事指標，途經中正紀念堂、台北市立美術館、林安泰古厝，終點設在大佳河濱公園，並在終點處舉辦馬拉松嘉年華，讓國內外跑者透過雙腳感受城市之美。

賽事開放報名後，目前3公里組已經額滿，半程馬拉松及10公里組剩少數名額，歡迎民眾把握時間，在9月14日下午5點之前完成報名，有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角，於ITF線上旅展期間購買機票，可享有最高500元折扣，這次長榮航空也和運動品牌合作Nike、聯手打造經典賽衣，報名半程馬拉松的跑者，能獲得專屬衣物保管袋。

(中時電子報)