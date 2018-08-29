路跑》長榮航空城市觀光馬拉松 報名抽機票

長榮航空城市觀光馬拉松報名至9月14日下午5點止，完成報名還可參加抽獎。(截自賽事官網)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

長榮航空今年首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，比賽將於10月28日於總統府前廣場起跑，主辦單位29日表示，報名時間延長至9月14日下午5點，歡迎跑者報名參加，跑者完成報名後還可上網登錄相關資料，有機會抽中日本知名馬拉松參賽名額及機加酒套裝行程，活動報名網頁為https://2018run.evaitf.com。

2018長榮航空城市觀光馬拉松這次推出全新賽道，半程馬拉松通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，邁向台灣專業馬拉松賽事指標，途經中正紀念堂、台北市立美術館、林安泰古厝，終點設在大佳河濱公園，並在終點處舉辦馬拉松嘉年華，讓國內外跑者透過雙腳感受城市之美。

賽事開放報名後，目前3公里組已經額滿，半程馬拉松及10公里組剩少數名額，歡迎民眾把握時間，在9月14日下午5點之前完成報名，有機會抽中歐、美、澳及亞洲航線不限航點的機票大獎，並享有專屬機票優惠，憑號碼布的優惠碼截角，於ITF線上旅展期間購買機票，可享有最高500元折扣，這次長榮航空也和運動品牌合作Nike、聯手打造經典賽衣，報名半程馬拉松的跑者，能獲得專屬衣物保管袋。

(中時電子報)

亞運》戴資穎一句話 展現金牌球… 亞運》200公尺楊俊瀚破全國卻輸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。