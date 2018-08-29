周迅《如懿傳》臉腫演少女挨轟出戲 原因曝光令人心疼

2018年08月29日 19:20 中時電子報 吳玫穎

製片人黃瀾、張曉龍日前出席活動力挺周迅。(取自微博)

周迅演技備受肯定。(取自微博)

43歲大陸女星周迅演技深厚，親自上陣在《如懿傳》前兩集飾演15歲少女如懿，結果卻不如預期，遭網友批評低她聲音低沉又頂著一張腫臉讓人看了很出戲。日前該劇製片人黃瀾出席大陸新浪潮論壇，也回應了近日關於《如懿傳》演員爭議，透露周迅是在戲開拍半年後，才拍前2集的少女情節，其臉腫背後原因更是令人心疼，因為周迅真的累了。

黃瀾日前在活動上回應了關於周迅不適合演少女的種種爭議，「我們在技術上已經盡力了，不可能要求演員永遠20歲」，也揭開周迅臉腫秘密，原來她當時拍這段少女戲已是劇組開拍的半年後，「當時已經很累了，臉上有些腫是事實，這和我們的安排不合理也有關係。」

「溫太醫」張曉龍也力挺周迅，大讚其演技足以彌補造型問題，希望大家別太苛刻。不過網友聽完了製片人解答，意見兩極，有人認為周迅不應勉強演少女，「可是可以換年輕的演員演少男少女啊，也給年輕人一點機會，周迅演技是線上，但是也別勉強別人拍2集少女啊」、「老了可以換個演員啊，鴨公嗓真不能配音嗎」。

但也有人大讚《如懿傳》熬過前2集，後面集集精采，周迅演技沒話說，「就1、2集有那麼一點點出戲！後面完全符合我如㦤的氣場和人設」、「配音演員沒她臺詞功底好」、「1集半後開始演中年，劇情也快，態度誠懇原諒你了」。

(中時電子報)