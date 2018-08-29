蘇貞昌競選辦公室違法 江怡臻：跟大巨蛋一樣違法施工

圖／江怡臻 提供

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中時電子報
綜合報導

蘇貞昌辦公室今年6月風光啟用，卻驚爆4大違規：跳過公安查驗、裝修未經許可、隱瞞公安疑慮、以及尚未申報竣工。新北市議員參選人江怡臻表示，蘇貞昌當過行政院長、臺北縣長，現在競選新北市市長，卻知法犯法，漠視公安。

蘇貞昌反駁卻說，過去朱立倫也曾使用過同樣的地點，問題是：朱立倫合法申請、合法使用，蘇貞昌卻是沒有申請、違法使用。江怡臻說，蘇貞昌的烏賊戰術，愛吃別人豆腐，卻掩蓋自己違法的事實，下一步是否就得說新北市政府政治迫害？江怡臻表示，非常驚訝蘇貞昌硬踩法律紅線，又寬敞又氣派的辦公室本就遭人非議，現在還被爆違法使用，蘇貞昌還選得下去嗎？

圖／江怡臻 提供

大家都知道，老縣長最不缺的就是錢，罰點錢可能沒有什麼 ，但錢再多也不能無法無天，錢再多也不能欺騙保安宮的神明， 錢再多也不能無視法令的存在。蘇貞昌的問題在於，隱瞞的三個月中，對樓下百貨公司跟看電影的人是多大的危險？請蘇貞昌說明，他到底要花幾天才能改善，還給新北市民安全？

蘇貞昌為了選市長，人前騙神明，人後騙市民，現在又想騙新北市政府。江怡臻說，蘇貞昌就是騙騙騙，連三騙，衝衝衝變成騙騙騙，被抓到了才要面對，這樣的態度，連小學生都不敢認同！

(中時電子報)

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